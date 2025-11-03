أقوال شهود العيان في مصرع شخصين وإصابة آخر سقطوا في بلاعة بأطفيح

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شخصين وإصابة أخر إثر سقوطهم داخل بالوعة صرف صحي في منطقة أطفيح.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن البداية كانت بسقوط الشاب داخل البلاعة، فهرع والده لمحاولة إنقاذه، إلا أنه سقط هو الآخر، ثم تدخل أحد الجيران لإنقاذهما، لكنه لقيّ نفس المصير وسقط داخل البلاعة.

مصرع شخصين في بلاعة باطفيح

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة اطفيح بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شخصين سقطوا داخل بالوعة، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخصين وأصابة آخر.

وبعمل التحريات تبين أن أحد المتوفيين سقط داخل البالوعه وعندما حاول جاره إنقاذ سقط معه ولقي مصرعهما في الحال، وأصيب والد أحدهما عندما حاول إنقاذهم وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.