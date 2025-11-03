الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أقوال شهود العيان في مصرع شخصين وإصابة آخر سقطوا في بلاعة بأطفيح

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شخصين وإصابة أخر إثر سقوطهم داخل بالوعة صرف صحي في منطقة أطفيح. 

 

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن البداية كانت بسقوط الشاب داخل البلاعة، فهرع والده لمحاولة إنقاذه، إلا أنه سقط هو الآخر، ثم تدخل أحد الجيران لإنقاذهما، لكنه لقيّ نفس المصير وسقط داخل البلاعة.

 

مصرع شخصين في بلاعة باطفيح

 

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة اطفيح بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شخصين سقطوا داخل بالوعة، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخصين وأصابة آخر.

 

وبعمل التحريات تبين أن أحد المتوفيين سقط داخل البالوعه وعندما حاول جاره إنقاذ سقط معه ولقي مصرعهما في الحال، وأصيب والد أحدهما عندما حاول إنقاذهم وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة مباحث قسم شرطة اطفيح أطفيح

مواد متعلقة

أب يقتل طفلته ويصيب شقيقها بأطفيح بسبب تبولها اللاإرادي

الأكثر قراءة

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتأخر أمام إيفرتون بهدف في الشوط الأول

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

سعر القصدير في البورصات العالمية

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلًا ويوجه إنذارًا لنائب رئيس هيئة النظافة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الدواء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية