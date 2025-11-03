فريق بحث لضبط المتهمين بقتل عامل دليفري وإصابة آخر في مشاجرة أمام مطعم شهير بإمبابة

تواصل الأجهزة الأمنية بـ محافظة الجيزة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة مقتل عامل دليفري وإصابة آخر، أمام أحد فروع مطعم "بيتزا الحسن والحسين" بمنطقة بشتيل التابعة لـ مركز شرطة إمبابة، وذلك على يد مجهولين.

وبتوجيه من النيابة العامة، يعمل فريق بحث مختص من ضباط الشرطة على جمع التحريات والمعلومات حول الحادث، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة.

والهدف الرئيسي هو تحديد هوية الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة دامية أسفرت عن مقتل عامل دليفري وإصابة آخر أمام أحد فروع مطعم "بيتزا الحسن والحسين" بمنطقة بشتيل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن العامل لقي مصرعه إثر إصابته بجروح نافذة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق التي تباشر تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة.

