موقف مصر، تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 قبل قرعة المونديال

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة مساء اليوم الجمعة، نحو مركز "جون كينيدي" بمدينة نيويورك لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.



تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 قبل قرعة المونديال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبان من الملحق العالمي.

موعد قرعة كأس العالم 2026



تنطلق مراسم قرعة كأس العالم 2026 اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.