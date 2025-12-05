الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

موقف مصر، تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 قبل قرعة المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
قرعة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة مساء اليوم الجمعة، نحو مركز "جون كينيدي" بمدينة نيويورك لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.


تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 قبل قرعة المونديال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول
كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني
كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث
النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع
الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبان من الملحق العالمي.

 

موعد قرعة كأس العالم 2026


تنطلق مراسم قرعة كأس العالم 2026 اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

