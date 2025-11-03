الإثنين 03 نوفمبر 2025
تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني

قرعة دوري أبطال أفريقيا، أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز عن وقوع الأحمر في المجموعة الثانية.

 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 

وتضم مجموعة الأهلي كل من: يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

 

تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني


لعب الأهلي ضد يانج أفريكانز من قبل 12 مباراة، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد.

وكانت آخر مواجهة بين الأهلي ويانج أفريكانز في العام الماضي بدوري أبطال أفريقيا وفاز فيها المارد الأحمر بهدف دون رد.

 

وفاز الأهلي في 7 مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

وأعلن "كاف" أن مرحلة المجموعات ستبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تُختتم في 14 فبراير 2026، مع الحفاظ على معايير كسر التعادل السابقة، وهي نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا الأهداف خارج الأرض.

ويحمل نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 2025 بعد فوزه التاريخي على ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

 

الفرق المتأهلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026


الأهلي (مصر)
بيراميدز (مصر)
الهلال (السودان)
الترجي (تونس)
نهضة بركان (المغرب)
شبيبة القبائل (الجزائر)
ستاد مالي (مالي)
الجيش الملكي (المغرب)
مولودية الجزائر (الجزائر)
صن داونز (جنوب أفريقيا)
سيمبا (تنزانيا)
يانج أفريكانز( تنزانيا)
بترو اتليتكو (أنجولا)
ريفرز يونايتد (نيجيريا)
باور ديناموز (زامبيا)
سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري

