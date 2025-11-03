الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة البرازيلية، اليونايتد يدرس التعاقد مع نجم بالميراس

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس الحالي وبرشلونة السابق، بعد تألقه وقيادته فريقه إلى نهائي كأس ليبرتادوريس.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يتابع اللاعب عن قرب، وأنه قد يتقدم بعرض يصل إلى 50 مليون يورو لضمه، خاصة بعد أن استعاد مستواه وسجل ثمانية أهداف وصنع أربعة في عشر مباريات مع بالميراس.

وأشارت "سبورت" إلى أن صفقة انتقال فيتور روكي إلى بالميراس كانت الأغلى في تاريخ الكرة البرازيلية، بعدما دفع النادي 25.5 مليون يورو لبرشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات مقابل 80% من حقوق اللاعب، كما يحتفظ برشلونة بنسبة 20% من قيمة أي بيع مستقبلي، مما قد يمنحه 10 ملايين يورو في حال تمت الصفقة المحتملة مع مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يتابع وضع اللاعب عن كثب، خاصة أن الإدارة ترى إمكانية تحقيق مكاسب مالية مستقبلية من حقوقه.

