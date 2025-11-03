قبل انطلاقه اليوم، كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

ينتظر عشاق جماهير كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم انطلاق نهائيات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، المقرر إقامتها فى قطر بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

موعد انطلاق البطولة

وتنطلق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة اليوم الاثنين، وحتى 27 نوفمبر 2025 فى قطر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

جنوب أفريقيا مع بوليفيا 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

الإمارات مع كوستاريكا 2.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

السنغال مع كرواتيا 3 مساء - بي إن سبورت إكسترا 3

المغرب مع اليابان 3.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

الأرجنتين مع بلجيكا 4.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

قطر مع إيطاليا 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

تونس مع فيجي 5.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

ويلتقي فى السادسة إلا الربع مساء اليوم، الإثنين، منتخب قطر مع إيطاليا على ملعب رقم “7” في “أسباير” ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبا جنوب أفريقيا وبوليفيا.



ملاعب كأس العالم تحت 17 سنة

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للناشئين على ثمانية ملاعب داخل أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" على مدى 25 يوما، بمجموع 104 مباريات، بواقع ثماني مباريات يوميا خلال مختلف مراحل البطولة، على أن تكون للمباراة النهائية خصوصية خوضها على استاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم 2022.

نظام كأس العالم للشباب تحت 17 عاما

النظام الجديد لبطولة كأس العالم للناشئين، ينص على توزيع المنتخبات الـ48 المتأهلة على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات تتنافس فيما بينها في الدور الأول على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، بمجموع 32 منتخبا إلى الدور الثاني.

وتنص اللائحة أنه إذا تساوت نقاط منتخبين أو أكثر في المجموعة نفسها بعد انتهاء دور المجموعات، تُطبّق المعايير التالية بالترتيب لتحديد المراكز:

أ) أكبر عدد من النقاط في المباريات المباشرة التي جرت بين المنتخبات المتساوية.

ب) فارق الأهداف الأفضل في المباريات التي جرت بين المنتخبات المعنية.

ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع المباريات بين المنتخبات المعنية.

نتائج قرعة منتخبات كأس العالم

وكانت قرعة كأس العالم تحت 17 عامًا قد أسفرت عن وقوع منتخبات قطر وإيطاليا وجنوب إفريقيا وبوليفيا في المجموعة الأولى.

بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: اليابان، والمغرب، وكاليدونيا الجديدة، والبرتغال، ضمن المجموعة الثانية.

فيما جاءت في المجموعة الثالثة منتخبات: السنغال، وكرواتيا، وكوستاريكا، والإمارات.

وحلت في المجموعة الرابعة منتخبات: الأرجنتين، وبلجيكا، وتونس، وفيجي.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات: إنجلترا، وفنزويلا، وهايتي، ومصر.

بينما جاءت في السادسة منتخبات: المكسيك، وكوريا الجنوبية، وكوت ديفوار، وسويسرا.

وضمت المجموعة السابعة منتخبات: ألمانيا، وكولومبيا، وكوريا الشمالية، والسلفادور.

وجاءت في الثامنة منتخبات: البرازيل وهندوراس، وإندونيسيا، وزامبيا.

فيما ضمت التاسعة منتخبات: الولايات المتحدة، وبوركينا فاسو، وطاجيكستان، والتشيك.

وضمت المجموعة العاشرة منتخبات: باراجواي، وأوزبكستان، وبنما، وأيرلندا، وجاءت في الحادية عشرة منتخبات فرنسا، وتشيلي، وكندا، وأوغندا.

أما المجموعة الثانية عشرة والأخيرة فضمت منتخبات: مالي، ونيوزيلندا، والنمسا، والسعودية.

