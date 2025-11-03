يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره الغرافة القطري اليوم الإثنين على ملعب «ثاني بن جاسم» ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26.

ويُعول نادي الهلال في مباراة الغرافة القطري القادمة على كتيبة من النجوم ابرزهم الأوروجوياني داروين نونيز، والبرازيلي فيليبي مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى خبرة وذكاء مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

بينما على الجانب الآخر، يطمح نادي الغرافة القطري لحسم مباراة الهلال السعودي لصالحه، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

ويعتمد الغرافة القطري في مباراة الهلال القادمة على نجومه المخضرمين، أمثال اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والجزائري ياسين إبراهيم، والمهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب ريال مدريد السابق.

موعد مباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26، في تمام الساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والغرافة بث مباشر في أبطال آسيا 2026 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا موسم 2025-26، إلى

حسن العيدروس، بينما يعلق عليها أحمد الطيب عبر شاشة قناة الكاس 5 إتش دي القطرية أيضًا.

