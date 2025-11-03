الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

يلتقي  فريق  الهلال السعودي نظيره  الغرافة القطري اليوم الإثنين  على ملعب «ثاني بن جاسم» ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26.

ويُعول نادي الهلال في مباراة الغرافة القطري القادمة على كتيبة من النجوم ابرزهم الأوروجوياني داروين نونيز، والبرازيلي فيليبي مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى خبرة وذكاء مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

بينما على الجانب الآخر، يطمح نادي الغرافة القطري لحسم مباراة الهلال السعودي لصالحه،  متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

ويعتمد الغرافة القطري في مباراة الهلال القادمة على نجومه المخضرمين، أمثال اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والجزائري ياسين إبراهيم، والمهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب ريال مدريد السابق.

موعد مباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا 

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26، في تمام الساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والغرافة بث مباشر في أبطال آسيا 2026 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD.

 

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا موسم 2025-26، إلى 

حسن العيدروس، بينما يعلق عليها أحمد الطيب عبر شاشة قناة الكاس 5 إتش دي القطرية أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة دوري أبطال آسيا بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة انزاجي اللاعب التونسي فرجاني ساسي الغرافة القطري التونسي فرجاني ساسي الهلال السعودي الأوروجوياني داروين نونيز سيموني انزاجي فريق الهلال السعودي فرجاني ساسي فريق الهلال مباراة الهلال مباراة الهلال السعودي مالكوم دي أوليفيرا

مواد متعلقة

بعد تراجع النتائج، تقارير تكشف مصير سلوت مع ليفربول

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

بعد اقتراب عودته للملاعب، مصير تير شتيجن مع برشلونة

خلاف حاد بين أرسنال وكريستال بالاس بسبب "ضغط الأيام"

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

رونالدو يقود الهجوم، موعد والتشكيل المتوقع للنصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ليفربول يسعى لتصحيح المسار أمام أستون فيلا اليوم بالدوري الانجليزي

خبر سار لأهلي جدة قبل مواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

أقل من 47.30 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات اليوم استعدادا للمشاركة في السوبر المصري

بداية هادئة في تعاملات الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية