قناة مجانية تنقل مباراة مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر تحت 17 عاما أمام هايتي غدا الثلاثاء، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

 

موعد مباراة مصر وهايتي

ويلتقي منتخبنا الوطني أمام هايتي غدا الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة.

ويستضيف ملعب أسباير زون 5 ملعب مباراة منتخب مصر وهايتي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وهايتي

وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

 

وحرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث أبوريدة مع لاعبي منتخب الناشئين على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري.

منتخب الناشئين يضم العديد من المواهب

وشدد أبوريدة في جلسته مع اللاعبين، على أن هذا الجيل يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

 

منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كلا من: أحمد الكأس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبد الرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

