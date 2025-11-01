السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تراجع النتائج، تقارير تكشف مصير سلوت مع ليفربول

ارني سلوت،فيتو
ارني سلوت،فيتو

كشفت تقارير صحفية عن مصير المدرب آرني سلوت مع ليفربول، خاصة مع تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية. 

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن إدارة ليفربول تشعر بسعادة كبيرة تجاه العمل الذي يقوم به المدرب آرني سلوت، رغم الصعوبات التي يمر بها الفريق حاليًا.

وأوضح رومانو أن النادي الإنجليزي لا يفكر في إقالة المدرب الهولندي رغم النتائج السلبية التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة سواء محليًا وأوروبيًا.

ويدرك النادي الإنجليزي، طبيعة المرحلة الانتقالية بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق خلال الصيف الماضي، مشيرًا إلى أن الثقة داخل أروقة ليفربول ما زالت ثابتة بأن سلوت هو الرجل المناسب لإعادة التوازن وتصحيح المسار.

ويخوض نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، ضد أستون فيلا، على ملعب "آنفيلد" في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في المقابل، يحل أستون فيلا في المركز الثامن بعدد نقاط الريدز، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول الترتيب.

ويأمل ليفربول مصالحة جماهيره بعدما عانى من 4 هزائم متتالية في البريميرليج مؤخرا، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويواجه الريدز خطر الاستمرار في دوامة النتائج السلبية إذ يقترب من تسجيل رقم سلبي غير مسبوق في تاريخه بخمس مباريات متتالية دون انتصار في البطولة، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بثقة كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية جعلته أحد أكثر الفرق استقرارا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرقام صلاح ضد أستون فيلا

يمتلك محمد صلاح نجم ليفربول  قائد منتخب مصر سجلًا مميزًا أمام أستون فيلا، حيث لعب 12 مباراة بقميص ليفربول، وحقق خلالها 8 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة فقط.

وخلال تلك المباريات، تمكن صلاح من تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ليؤكد تفوقه الواضح على الفريق القادم من مدينة برمنجهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي ليفربول محمد صلاح آرني سلوت النادي الإنجليزي ليفربول منتخب مصر

مواد متعلقة

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

بعد اقتراب عودته للملاعب، مصير تير شتيجن مع برشلونة

خلاف حاد بين أرسنال وكريستال بالاس بسبب "ضغط الأيام"

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

رونالدو يقود الهجوم، موعد والتشكيل المتوقع للنصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ليفربول يسعى لتصحيح المسار أمام أستون فيلا اليوم بالدوري الانجليزي

خبر سار لأهلي جدة قبل مواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

جلسة حاسمة بين الزمالك وفيريرا لإنهاء التعاقد رسميًّا

شديدة السُمية، هيئة الدواء تضيف مادة تستخدم في تصنيع الأدوية والعطور لجدول المخدرات

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

مبابي في الصدارة، أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

قبل افتتاح المتحف الكبير، رد حاسم من الأوقاف على فتوى تحريم نشر الزي الفرعوني

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية