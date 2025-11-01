بعد تراجع النتائج، تقارير تكشف مصير سلوت مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن مصير المدرب آرني سلوت مع ليفربول، خاصة مع تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن إدارة ليفربول تشعر بسعادة كبيرة تجاه العمل الذي يقوم به المدرب آرني سلوت، رغم الصعوبات التي يمر بها الفريق حاليًا.

وأوضح رومانو أن النادي الإنجليزي لا يفكر في إقالة المدرب الهولندي رغم النتائج السلبية التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة سواء محليًا وأوروبيًا.

ويدرك النادي الإنجليزي، طبيعة المرحلة الانتقالية بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق خلال الصيف الماضي، مشيرًا إلى أن الثقة داخل أروقة ليفربول ما زالت ثابتة بأن سلوت هو الرجل المناسب لإعادة التوازن وتصحيح المسار.

ويخوض نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، ضد أستون فيلا، على ملعب "آنفيلد" في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في المقابل، يحل أستون فيلا في المركز الثامن بعدد نقاط الريدز، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول الترتيب.

ويأمل ليفربول مصالحة جماهيره بعدما عانى من 4 هزائم متتالية في البريميرليج مؤخرا، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويواجه الريدز خطر الاستمرار في دوامة النتائج السلبية إذ يقترب من تسجيل رقم سلبي غير مسبوق في تاريخه بخمس مباريات متتالية دون انتصار في البطولة، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بثقة كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية جعلته أحد أكثر الفرق استقرارا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرقام صلاح ضد أستون فيلا

يمتلك محمد صلاح نجم ليفربول قائد منتخب مصر سجلًا مميزًا أمام أستون فيلا، حيث لعب 12 مباراة بقميص ليفربول، وحقق خلالها 8 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة فقط.

وخلال تلك المباريات، تمكن صلاح من تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ليؤكد تفوقه الواضح على الفريق القادم من مدينة برمنجهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.