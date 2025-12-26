السبت 27 ديسمبر 2025
رياضة

كأس الأمم الإفريقية، منتخب المغرب يتقدم على مالي بهدف في الشوط الأول (صور)

مباراة المغرب ومالي
مباراة المغرب ومالي
18 حجم الخط

 تقدم منتخب المغرب علي نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

وسجل هدف التقدم لمنتخب المغرب اللاعب براهيم دياز في الدقيقة 5+45 من ركلة جزاء. 

تشكيل المغرب أمام مالي 

وأعلن وليد الركراكي مدرب الغرب عن تشكيل أسود أطلس لمواجهة مالي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي – نايف أكرد – جواد الياميق – أنس صلاح الدين

خط الوسط: نائل العيناوي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: براهيم دياز – أيوب الكعبي – إسماعيل صيباري

 

تشكيل مالي أمام المغرب 

كما أعلن مدرب منتخب مالي عن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب والذي جاء مكون من: 

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: وويو كوليبالي – عثمان كامارا – أليو ديانج – عبد الله ديابي – ناثان جاساما

خط الوسط: لاسانا كوليبالي – إيف بيسوما – مامادو دومبيا

خط الهجوم: لاسين سينايوكو – مامادو سانجاري

المغرب ضد مالي

ودخل المنتخبان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى، حيث يسعى كل طرف لمواصلة الانطلاقة القوية وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

المنتخب المغربي يتطلع لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة عروضه القوية في البطولة، معتمدًا على الانسجام الجماعي والانضباط التكتيكي، في ظل طموح واضح لحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

في المقابل، يأمل منتخب مالي في تأكيد قدرته على المنافسة، وتقديم مباراة قوية أمام أحد أبرز المرشحين، مستندًا إلى قوته البدنية وسرعته في التحولات الهجومية.

