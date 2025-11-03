محمد عبد الجليل: الأهلي سيُتوج بالسوبر المصري وعبد الحفيظ مطالب بالتدخل فورا

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما زال في مرحلة البحث عن التجانس الفني تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب.

سيد عبدالحفيظ مطالب بالتدخل لإنقاذ فريق الأهلي

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": “إن مشاركة محمد شكري كانت من أبرز النقاط الإيجابية في المباراة، لكن الفريق بحاجة إلى تدخل إداري وفني عاجل من سيد عبد الحفيظ لإعادة الانضباط داخل غرفة الملابس”.

توروب ما زال يتعرف على لاعبي الأهلي

وأضاف أن ييس توروب ما زال يتعرف على قدرات لاعبي الأهلي ولم يحفظ أسماءهم بالكامل حتى الآن، لكنه بدأ تدريجيًا في اكتشاف ملامح الفريق ووضع يده على بعض النقاط التي تحتاج إلى تصحيح.

وأشار عبد الجليل إلى لقطة جمعت بين الثنائي زيزو ومحمد هاني خلال المباراة، قائلًا: إنه مشهد نادر داخل الأهلي ويعكس حالة من التوتر داخل الفريق، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تحتاج إلى حسم من الجهاز الإداري والفني.

الأهلي سيفوز بالسوبر المصري

وعن توقعاته لكأس السوبر المصري في الإمارات، قال عبد الجليل إن الأهلي سيعاني خلال البطولة، لكنها في النهاية سيتوج باللقب.

كما توقع فوز بيراميدز على الزمالك أيضًا بركلات الترجيح، ليكون نهائي السوبر بين الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن شخصية الأهلي التاريخية في المباريات الكبرى ستمنحه التفوق في النهاية.

