بعد اقتراب عودته للملاعب، مصير تير شتيجن مع برشلونة

يستعد الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، للعودة للملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر قبل ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة ماركا أن تير شتيجن، لا يزال في مرحلة التعافي، ومن المتوقع غيابه لعدة أسابيع إضافية، إذ قدرت رابطة الدوري الإسباني مدة غيابه بنحو أربعة أشهر، وهي المدة التي سمحت للنادي بتسجيل الحارس الشاب خوان جارسيا بدلًا منه، ومع بدء العد التنازلي لعودته، يواجه الحارس الألماني تحديات كبيرة على المستويين الرياضي والمستقبلي.

وأضافت ماركا أن العلاقة بين تير شتيجن وإدارة برشلونة شهدت توترًا بسبب الجدل حول مدة غيابه، حيث أصر اللاعب في البداية على أن فترة التعافي ستكون أقصر من ثلاثة أشهر، مما كان سيحول دون تسجيل بديله، ومع ذلك، من المنتظر أن يعود الحارس الدولي قبل نهاية العام الحالي بعد خضوعه لعملية في الظهر للمرة الثانية.

وأكدت الصحيفة أن عودة تير شتيجن ستكون معقدة لسببين رئيسيين؛ الأول أن المدرب هانز فليك قرر الاعتماد على خوان جارسيا كحارس أساسي، في حين قد يجد تير شتيجن نفسه بديلًا للمرة الأولى منذ موسم 2016/2017، وهو ما قد يهدد مشاركته في كأس العالم المقبلة رغم ثقة مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان به.

وذكرت الصحيفة أن السبب الثاني، وهو أن برشلونة وضع تير شتيجن ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع منذ الصيف الماضي، ويخطط لعرضه مجددًا في يناير المقبل، وعلى الرغم من تمسك الحارس بالبقاء في النادي حتى نهاية عقده في يونيو 2028، فإن الإدارة ترغب في رحيله لتقليل الرواتب، خاصة مع وجود بدائل جاهزة مثل جارسيا وتشيزني.

وأشار التقرير إلى أن عدة أندية في الدوري الإنجليزي؛ أبرزها تشيلسي، تتابع وضع تير شتيجن عن قرب وتفكر في التعاقد معه، في وقت يركز فيه اللاعب على استكمال تعافيه والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

