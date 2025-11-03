تقارير إيطالية: فيورنتينا يسعى للتخلص من بيولي

كشفت تقارير إيطالية أن نادي فيورنتينا يسعى للتخلص من مديره الفني ستيفانو بيولي، حيث لم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن في الموسم، مما جعل فرصه في الاستمرار تتراجع بشدة.

وفقًا لتقرير صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، فإن النادي بات ينظر بجدية إلى خيار إقالة المدرب بعد سلسلة النتائج السيئة، ومن المرجح أن يتم اتخاذ القرار اليوم.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة نادي فيورنتينا اليوم الإثنين، لإقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق، بسبب تراجع النتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب المضي قدما مع بيولي بعد الهزيمة السادسة التي تلقاها أمام ليتشي، واعتراضات الجماهير.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته، وتمت الموافقة عليها أمس الأحد.

من جانبه يدعم أليساندرو فيراري المدير العام لنادي فيورنتينا روبيرتو جورتي لتولي الإدارة الفنية للفريق، فيما لم تكشف لاجازيتا عن موقف رئيس النادي روكو كوميسو.

وتولي ستيفانو بيولي تدريب فيورنتينا بعد رحيله عن النصر السعودي بنهاية الموسم المنقضي.

