الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير إيطالية: فيورنتينا يسعى للتخلص من بيولي

ستيفانو بيولي، فيتو
ستيفانو بيولي، فيتو

كشفت تقارير إيطالية أن نادي فيورنتينا يسعى للتخلص من مديره الفني ستيفانو بيولي، حيث لم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن في الموسم، مما جعل فرصه في الاستمرار تتراجع بشدة.

وفقًا لتقرير صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، فإن النادي بات ينظر بجدية إلى خيار إقالة المدرب بعد سلسلة النتائج السيئة، ومن المرجح أن يتم اتخاذ القرار اليوم.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة نادي فيورنتينا اليوم الإثنين، لإقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق، بسبب تراجع النتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب المضي قدما مع بيولي بعد الهزيمة السادسة التي تلقاها أمام ليتشي، واعتراضات الجماهير.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته، وتمت الموافقة عليها أمس الأحد.

من جانبه يدعم أليساندرو فيراري المدير العام لنادي فيورنتينا روبيرتو جورتي لتولي الإدارة الفنية للفريق، فيما لم تكشف لاجازيتا عن موقف رئيس النادي روكو كوميسو.

وتولي ستيفانو بيولي تدريب فيورنتينا بعد رحيله عن النصر السعودي بنهاية الموسم المنقضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ستيفانو بيولي النصر السعودي لاجازيتا ديللو سبورت نادي فيورنتينا

مواد متعلقة

قبل انطلاقه اليوم، كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

موعد مباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا

بعد تراجع النتائج، تقارير تكشف مصير سلوت مع ليفربول

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

بعد اقتراب عودته للملاعب، مصير تير شتيجن مع برشلونة

خلاف حاد بين أرسنال وكريستال بالاس بسبب "ضغط الأيام"

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

الأكثر قراءة

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

المصري أبرز المنافسين، تعرف على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

ما حكم السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؟ الإفتاء توضح

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

المزيد
الجريدة الرسمية