بيراميدز يطير إلى الإمارات الإثنين للمشاركة في السوبر المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تغادر القاهرة بعثة فريق نادي بيراميدز في الخامسة من مساء الاثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض مباراتي السوبر المصري للأبطال.

ويؤدي الفريق تدريباته صباح الاثنين باستاد الدفاع الجوي، وبعدها يختار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني قائمته لخوض البطولة، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي الزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس ٦ نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

 

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري 

وحقق فريق بيراميدز الفوز على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

تقدم بيراميدز بهدف أول عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 13، ثم عزز تقدمه في الدقيقة 80 عن طريق أحمد عاطف قطة، قبل أن يسجل الاتحاد أول أهداف في الدقيقة 85 بقدم كريم الديب من ركلة جزاء.

واختير مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة قوية مع الفريق وساهم في حصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيد بيراميدز إلى ٢٠ نقطة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد بيراميدز ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى 20 إرتقى بها إلى المركز الرابع بجدول الدوري بفارق 3 نقاط عن سيراميكا متصدر الترتيب، وتتبقى للفريق السماوي ثلاث مباريات مؤجلة 

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 8 في المركز قبل الأخير 

مروان حمدي مهاجم بيراميدز، فيتو
مروان حمدي مهاجم بيراميدز، فيتو

