فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة طالب داخل حظيرة مواشي بمنشأة القناطر

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تكثيف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طالب مشنوق داخل حظيرة مواشي بالقرب من مدرسته بـ قرية الحاجر.

وقال مصدر أمني، إن فريق بحث متخصص يجمع التحريات والمعلومات اللازمة لتحديد ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى المتسببين وتقديمهم للعدالة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة الأمنية على ضمان أمن وسلامة المواطنين ومتابعة كل القضايا الجنائية بدقة وشفافية.

كان مركز منشأة القناطر تلقى بلاغا بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي بعد عدة ساعات من تغيبه حيث ذهب إلى المدرسة ولم يعد لمنزله مرة أخرى وبحثت عنه أسرته حتى تم العثور على جثة داخل معلف مواشي قديم بالقرب من مدرسته.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وتبين من الفحص وجود جثة لطفل في العقد الأول من عمره ملفوف سلك حول رقبته وقد فارق الحياة.

وذكرت أسرة الطفل أنه خرج صباح يوم الأربعاء ذاهبا إلى مدرسته لكنه لم يعد في الموعد المحدد وغاب لساعات طويلة وبدأت أسرته وأهالي البلدة في البحث عنه حتى تم العثور على جثته في الحظيرة القديمة بالقرب من المدرسة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.