استجواب سائقي حادث تصادم باص حضانة بآخر على طريق الواحات

تستجوب نيابة أكتوبر سائقي حادث تصادم باص حضانة بآخر على طريق الواحات بمدينة أكتوبر، للوقوف علي ملابسات الحادث.

وكشف الدكتور عبدالله محمد عبدالله، المحامي، تفاصيل واقعة الحادث الذي شهدته منطقة أكتوبر الجديدة بطريق الواحات قطاع 800 فدان، وذلك عقب اصطدام باص تابع لحضانة كان يقل عددًا من الأطفال في نهاية اليوم الدراسي.

وأكد المحامي أن الحادث وقع عندما كان الباص الخاص بالحضانة في طريقه لمغادرة المكان بعد انتهاء اليوم الدراسي، إلا أن سائق باص آخر قادم من الاتجاه المقابل حاول تفادي عائق مفاجئ في الطريق، ما أدى إلى اصطدام المركبتين.

وأكد الدكتور عبدالله أن العناية الإلهية أنقذت الأطفال جميعًا، إذ لم تسجل أي حالات وفاة أو إصابات.

وأضاف أن صاحبة الحضانة، فور علمها بالحادث، انتقلت بسرعة إلى موقع الواقعة، ورافقت الأطفال بنفسها إلى مستشفى أكتوبر العام للاطمئنان على حالتهم الصحية، ولم تغادرهم لحظة واحدة حتى تم تسليمهم إلى ذويهم بأمان.

وأشار إلى أنه حضر التحقيقات ممثلا عن المجني عليهم وعن صاحبة الحضانة، وطلب إخلاء سبيلها، مؤكدا حسن نيتها وانعدام أي قصد جنائي أو إهمال جسيم، مشيرًا إلى أن الواقعة تخلو من أركان الجريمة، وأن ما حدث كان حادث غير مقصود.

