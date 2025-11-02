إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالقليوبية

شهد طريق شبين القناطر – كفر الدير بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، تم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بالقليوبية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث طريق شبين القناطر – كفر الدير، ووجود مصابين.

على الفور دفعت هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، وتم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى وسط متابعة ميدانية من فرق الطوارئ.

وكشفت المعاينة الأولية بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة تروسيكل عبور الطريق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدام الميكروباص به، ونتج عن ذلك تهشم في مقدمة المركبتين وإصابة الركاب بإصابات متفاوتة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تم التحفظ على المركبتين وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.