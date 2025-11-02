الأحد 02 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق شبين القناطر – كفر الدير بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، تم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

محافظ القليوبية يدشن مبادرة لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بالقليوبية 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث طريق شبين القناطر – كفر الدير، ووجود مصابين.

على الفور دفعت هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، وتم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى وسط متابعة ميدانية من فرق الطوارئ.

وكشفت المعاينة الأولية بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة تروسيكل عبور الطريق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدام الميكروباص به، ونتج عن ذلك تهشم في مقدمة المركبتين وإصابة الركاب بإصابات متفاوتة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تم التحفظ على المركبتين وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

