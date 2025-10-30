القبض على سائق متهم بهتك عرض جارته في كرداسة

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق متهم بالاعتداء على قاصر بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وذلك فور أن حررت أسرة الفتاة محضرًا بالواقعة بمركز الشرطة يفيد، أن نجلتهم تعرضت لاعتداء من قبل جارهم وفض غشاء بكارتها مستغلا تواجدها في مسكنه عند والدته.

حيث قالت الفتاة في المحضر، إنها تركت منزل أسرتها بسبب خلافات عائلية، وتوجهت للإقامة لدى والدة المتهم، جارتهم، والتي استغل نجلها الموقف واعتدى عليها مما أدى إلى فض غشاء بكارتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا لواقعة اعتداء جنسي من قبل جارها.

وعلى الفور تم ضبط المتهم وجار عرضه على النيابة للتولي التحقيقات.

بيننا تواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.