الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

من الغرامة إلى السجن، عقوبات رادعة لسائقي النقل الثقيل في حوادث الطرق

لحظة دهس نقل ثقيل
لحظة دهس نقل ثقيل لطالب في أوسيم،فيتو

وثقت كاميرا فيتو وقوع حادث مروري مأساوي، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل بطالب كان يستقل دراجة هوائية، ما أسفر عن مصرعه في الحال نتيجة شدة الاصطدام، وذلك في نطاق دائرة مركز شرطة أوسيم.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث والتحفظ على المركبة.

وفي هذا السياق، نستعرض العقوبات القانونية المقررة على قائدي سيارات النقل الثقيل في حال ارتكابهم حوادث مرورية، والتي تختلف تبعًا لطبيعة الحادث وملابساته ومدى جسامته، وذلك على النحو التالي:

العقوبات والغرامات المقررة على سائقي النقل الثقيل وفقا للحادث:

  • تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه في حالات مثل عدم تأمين الحمولة بشكل صحيح أو تساقطها.
  • غرامات تصل إلى 8 آلاف جنيه في حالات تفريغ الحمولة على الطرق.
  • تصل الغرامة إلى 8 آلاف جنيه عند السير عكس الاتجاه.
  • في حال تسبب الحادث في إصابات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، مع إمكانية إلغاء الترخيص.
  • في حالة وقوع عاهة مستديمة نتيجة الحادث، قد تزيد العقوبة إلى سنتين سجن وغرامة لا تجاوز 300 جنيه.
  • تتضاعف العقوبة إذا كان السائق متعاطيًا للمخدرات أو الكحول وقت الحادث، أو إذا تسبب الحادث في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
  • تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات في الحالات الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة.
  • إذا كان السائق تحت تأثير المخدر أو الكحول أو فر من مكان الحادث دون المساعدة، قد تصل عقوبة الحبس إلى 5 سنوات. 

فضلا عن عقوبات أخرى إضافية وهي:

  • خصم النقاط من رخصة القيادة.
  • خصم 5 نقاط في حال ارتكاب حادث ينتج عنه وفاة.
  • خصم 4 نقاط حال ارتكاب مخالفة في الشريحة الرابعة.
  • خصم نقطتين في المخالفات الأخرى حسب قانون المرور.
  • إلغاء الترخيص في حالات العودة لارتكاب نفس المخالفة خلال مدة معينة. 
txt

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل على طريق نوسا الغيط بالدقهلية

txt

مصرع وإصابة 16 شخصا في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو سيارات النقل الثقي مركز شرطة أوسيم

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

كريستال يواصل ارتفاعه، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

آخر استعدادات المحاور والطرق والدائري لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي وقفزة في البرتقال أبو سرة والعنب

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية