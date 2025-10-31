من الغرامة إلى السجن، عقوبات رادعة لسائقي النقل الثقيل في حوادث الطرق

وثقت كاميرا فيتو وقوع حادث مروري مأساوي، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل بطالب كان يستقل دراجة هوائية، ما أسفر عن مصرعه في الحال نتيجة شدة الاصطدام، وذلك في نطاق دائرة مركز شرطة أوسيم.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث والتحفظ على المركبة.

وفي هذا السياق، نستعرض العقوبات القانونية المقررة على قائدي سيارات النقل الثقيل في حال ارتكابهم حوادث مرورية، والتي تختلف تبعًا لطبيعة الحادث وملابساته ومدى جسامته، وذلك على النحو التالي:

العقوبات والغرامات المقررة على سائقي النقل الثقيل وفقا للحادث:

تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه في حالات مثل عدم تأمين الحمولة بشكل صحيح أو تساقطها.

غرامات تصل إلى 8 آلاف جنيه في حالات تفريغ الحمولة على الطرق.

تصل الغرامة إلى 8 آلاف جنيه عند السير عكس الاتجاه.

في حال تسبب الحادث في إصابات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، مع إمكانية إلغاء الترخيص.

في حالة وقوع عاهة مستديمة نتيجة الحادث، قد تزيد العقوبة إلى سنتين سجن وغرامة لا تجاوز 300 جنيه.

تتضاعف العقوبة إذا كان السائق متعاطيًا للمخدرات أو الكحول وقت الحادث، أو إذا تسبب الحادث في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات في الحالات الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة.

إذا كان السائق تحت تأثير المخدر أو الكحول أو فر من مكان الحادث دون المساعدة، قد تصل عقوبة الحبس إلى 5 سنوات.

فضلا عن عقوبات أخرى إضافية وهي:

خصم النقاط من رخصة القيادة.

خصم 5 نقاط في حال ارتكاب حادث ينتج عنه وفاة.

خصم 4 نقاط حال ارتكاب مخالفة في الشريحة الرابعة.

خصم نقطتين في المخالفات الأخرى حسب قانون المرور.

إلغاء الترخيص في حالات العودة لارتكاب نفس المخالفة خلال مدة معينة.

