شوه جسمه من الراس للرجل، طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة بـ أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض محدثًا له إصابات خطرة بإحدى المدارس في أكتوبر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم تعدى على زميله مستخدمًا سلاحًا أبيض، بسبب رفض المجني عليه تنمر المتهم عليه من طريقة حديثه، إذ يعاني من لدغة عند الكلام، محدثًا له إصابات نقل على إثرها إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض طالب لعدة إصابات من قبل آخر بعد أن تنمر الأخير من طريقة حديثه إذ يعاني من لدغة في الكلام، وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وأظهر التقرير الطبي الابتدائي، تعرض المجني عليه، لجرح قطعي بالرأس بطول 1 سنتيمتر تقريبًا، و3 جروح قطعية بالذراع اليسرى، وجرح آخر بالجانب الأيسر من الظهر، و3 جروح قطعية بالفخذ اليسرى بمتوسط طول 5 سنتيمترات لكل جرح تقريبًا، وتم تعقيمها جراحيًّا، مع وجود سحجات متفرقة بالجسم، وكذلك كدمات بالوجه والرقبة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

