اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

شهدت مصر أمس احتفالية عظيمة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الجديد، لعرض تماثيل وآثار عظيمة لملوك وملكات مصر القديمة خاصة الملك توت عنخ آمون ورمسيس الثانى وغيرهم.

والمصري القديم كان يشتهر بقوة بنيانه وعضلاته والدليل على ذلك الآثار العظيمة التي شيدت ومازالت موجودة حتى الآن.

وذلك على عكس السائد الآن حيث ارتفعت نسبة السمنة بين الشباب وزاد الخمول والكسل وقلت الانجازات.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن أغلب التماثيل التى شاهدناها أمس بحفل افتتاح المتحف المصري الجديد، توضع مدى قوة وتناسق جسم المصري القديم فلا يوجد سمنة موضعية أو كرش والقوة العضلية واضحة، وهذا ما انعكس على إنجازاتهم فى تشييد حضارة عظيمة مازالت آثارها خالدة حتى الآن.

المصريون القدماء

النظام الغذائي عند المصري القديم

وأضاف سلامة، أنه بالبحث تبين أن القدماء المصريون كان لهم نظام غذائي خاص وهو السبب فى بنيانهم القوى وصحتهم الجيدة، حيث اعتمدوا في غذائهم على المنتجات الطبيعية من الفاكهة مثل العنب والتمر والتين، والخضروات مثل الخس واللفت والفجل والخيار، هذا بجانب منتجات الشعير والقمح الكامل، كما كانوا يأكلون الأسماك واللحوم.

الفسيخ وجبة أساسية عند الفراعنة

وتابع، كما اعتمدوا على السمك المخمر وهو الفسيخ ولكن من النهر وليس البحر وهو أيضا له فوائد عظيمة وكان يقدم كوجبة أساسية مهمة جدا، وهى تمد الجسم بالبكتيريا النافعة فى الجهاز الهضمي وهو سر من أسرار البقاء والصحة.

سر قوة أجسام المصريين القدماء

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، انهم كان يهتموا بتناول البقول مثل الحمص والعدس، ومن وصفاتهم المميزة التمر والخروب والماء لتحسين الهضم، وذلك العسل والخل مع مع الماء لتحسين الهضم والحفاظ على الامتصاص، ومن التوابل الطبيعية الكسبرة والفلفل والكمون، وهذا بجانب أنه كانت لا يوجد مصنعات ولا سكريات ولا حلوى ولا دقيق أبيض أو عصائر، لذا حفاظا المصرى القديم على قوة جسده وصحته الجيدة.

