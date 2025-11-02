الأحد 02 نوفمبر 2025
أخبار مصر

عقب افتتاحه، ملوك ورؤساء العالم يتفقدون المتحف المصري الكبير ويلتقطون الصور التذكارية

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان وزوجته
التقط ملوك ورؤساء العالم الصور التذكارية خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ومنهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وزوجته ماريفا جرابوفسكي ميتسوتاكيس ورؤساء ألمانيا وقبرص والكونغو الديمقراطية والوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
كما تواصل الوفود المشاركة جولاتهم اليوم بالمتحف المصري الكبير.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال الساعات الماضية احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بمشاركة ما يقارب الثمانين وفدًا مُمثلًا لمختلف دول العالم، بالإضافة لحضور واسع لمُمثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وكبرى الشركات العالمية. 
 
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على استقبال رؤساء الوفود من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة المشاركين في الاحتفالية، التي بدأت بعرضٍ فني بعنوان "العالم يعزف لحنًا واحدًا"، أعقبه عرض "الليزر والدرونز"، والذي شرح نظرية "حزام اوريون"، وعلاقة بناء المتحف المصري الكبير بالأهرامات، ليأتي من بعده عرض فني بعنوان "رحلة سلام في أرض السلام"، تخلله مشهد فني عن إبداع المصريين في البناء بداية من بناء هرم زوسر حتى البناء في العصر الحديث، ليستمع الحضور لأغنية قبطية، وإنشاد صوفي، ثم عرض آخر بالدرونز يظهر عبارة "الحضارات تزدهر وقت السلام". 
 

الجريدة الرسمية