في افتتاح المتحف الكبير، أسرار طعام وشراب المصريين القدماء على مائدة الفراعنة

في أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز، تشهد دول العالم من أرض مصر افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يجسد رحلة الحضارة المصرية منذ آلاف السنين حتى اليوم.

وبينما تتجه الأنظار إلى العجائب الأثرية التي يحتضنها المتحف، يحتفل المصريون اليوم بمشاهد الحياة اليومية للمصريين القدماء، منها ما كانت تزخر به موائدهم العامرة.

مطبخ الفراعنة يتسم بالتنوع والابتكار

تظهر الرسوم الفرعونية النظام الغذائي الذي كان يعتمد على النباتات والحيوانات المحلية.

وكانت موائد المصريين تتزين بالخضراوات الطازجة مثل الخس والبصل الأخضر والبازلاء، والفواكه الموسمية كالتمر والتين، أما الخبز فكان الدعامة الأساسية للحياة اليومية وفقا لما نشر على موقع History Hit

وكان يتم الاحتفال بالطعام كرمز للحياة والوفرة والبهجة.

ولم يكن المصري القديم مجرد مزارع بارع أو صانع ماهر، بل كان أيضًا صاحب ذوق رفيع في طعامه، يتمتع بنظام غذائي متوازن ومتنوع فاق ما عرفته حضارات العالم القديم، فقد وهب نهر النيل أرض مصر خصوبة دائمة ومياهًا وفيرة جعلت من موائدهم لوحات عامرة بالخير.

وتشير النقوش الجدارية على المقابر والمعابد إلى أن المصريين القدماء عرفوا الزراعة والصيد والطهي بتقنيات متقدمة، كما سجلت تلك الجداريات تفاصيل دقيقة عن أنواع الأطعمة وطرق إعدادها، لتكشف عن حضارة اهتمت بالطعام كرمز للوفرة والحياة.

المصريون القدماء، فيتو

الخبز والقمح هم أساس الحياة

اعتمد المصريون القدماء على الخبز والقمح كعنصرين رئيسيين في غذائهم اليومي، وكان القمح يطحن يدويًا باستخدام الرحى، وغالبًا ما كانت تضاف الرمال إلى الطحن، وهو ما ظهر لاحقًا في تآكل أسنان المومياوات.

كانت النساء يتولين مهمة العجن، ثم تخبز الأرغفة في أفران فخارية، لتصبح غذاءً لا غنى عنه في كل بيت.

الخضراوات والبقوليات ثروة الأرض

تميز النظام الغذائي المصري بتنوع الخضراوات؛ من البصل والثوم والكراث والخس والكرفس والفجل، إلى القرع والبطيخ وسيقان البردي.

وكانت البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا مصدرًا مهمًا للبروتين النباتي، بينما استخدمت بعض النباتات لأغراض طبية وعلاجية، كالثوم الذي عُرف بقدرته على مقاومة الأمراض.

اللحوم والدواجن للأعياد والحفلات

لم تكن اللحوم تستهلك يوميًا، بل كانت طعاما للأثرياء والاحتفالات وتميزت موائد الملوك والطبقات العليا بلحوم الأبقار والضأن والخنازير، بينما كانت الدواجن كالحمام والبط متاحة للعامة، إذ كانت تصاد من البيئة النيلية الغنية.

أسرار الأسماك

رغم وفرة الأسماك في النيل، لم تكن جميعها تؤكل، فقد اعتُبرت بعض الأنواع مقدسة، خاصة تلك المرتبطة بالآلهة، في حين استهلكت أنواع أخرى بعد التحميص أو التجفيف والتمليح، وكان حفظ الأسماك مهمة لا يقوم بها سوى موظفي المعابد نظرًا لأهميتها الاقتصادية.

الفواكه والعسل

امتلأت سلال المصريين القدماء بـ التمر والعنب والتين والرمان، وكانت هذه الفواكه تستهلك طازجة أو مجففة.



أما العسل فكان أغلى أنواع المحليات، يدخل في صناعة الكعك والمعجنات، ويرمز للنقاء في طقوس العبادة، وبينما اعتبر جوز الهند سلعةً فاخرة لا ينالها إلا أصحاب الثراء.

