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القومي للبحوث يحذر من تسمم الفسيخ والرنجة ويقدم خطة إنقاذ عاجلة (فيديو)

الرنجة والفسيخ
الرنجة والفسيخ

مع تزايد الإقبال على تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، حذر الدكتور محمد حسين، الباحث بالمركز القومي للبحوث، من المخاطر الصحية المحتملة لتناول هذه الأطعمة، خاصة فيما يتعلق بالتسمم الغذائي.

وأوضح الدكتور حسين في تصريحات خاصة، أن تناول الرنجة والفسيخ قد يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث نزلات معوية تتسم بأعراض مثل المغص الشديد في البطن والإسهال، وفي هذه الحالة، أكد على أهمية الإكثار من شرب السوائل والتوجه إلى الطبيب لتلقي العلاج المناسب، والذي قد يشمل بعض المضادات الحيوية لتطهير الأمعاء وقتل الميكروبات.

تحذير من التسمم البتيوليني

إلا أن الدكتور حسين لفت الانتباه إلى خطر أشد وهو التسمم البتيوليني، الذي قد ينتج عن تناول أسماك مملحة غير صالحة أو مُعدة بطريقة غير سليمة. وحذر من أن أعراض هذا النوع من التسمم تظهر على الجهاز العصبي وتشمل ارتخاء في الجفون، وازدواج الرؤية، وصعوبة في الكلام والبلع.

وشدد الباحث بالمركز القومي للبحوث على خطورة هذه الأعراض، مؤكدًا أنه "في حال ظهور أي من هذه العلامات، لا يوجد وصفة شعبية أو علاج منزلي يمكن الاعتماد عليه. يجب التوجه فورًا إلى أقرب مركز سموم أو قسم الطوارئ في المستشفى."

التشخيص والعلاج الفوري ضرورة

وأشار الدكتور حسين إلى أن التعامل الطبي الفوري في حالات الاشتباه بالتسمم البتيوليني يتضمن إجراء تحاليل للبراز والدم لتأكيد التشخيص. ويتمثل العلاج الأساسي في إعطاء مضاد التسمم "أنتيبوتيولينيم توكسين".

كما نوه إلى أنه في حال حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة للتسمم، يتم توفير الرعاية اللازمة للجهاز التنفسي حتى تستقر حالة المريض.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور محمد حسين على ضرورة توخي الحذر عند شراء وتناول الأسماك المملحة، والتأكد من مصدرها وطريقة حفظها، والتوجه الفوري للطبيب عند ظهور أي أعراض غير طبيعية، حفاظًا على الصحة والسلامة خلال احتفالات شم النسيم.

 

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