أخبار مصر

لحظة وضع قناع توت عنخ آمون بقاعتيه بالمتحف المصري الكبير (صور)

قناع الملك توت عنخ
قناع الملك توت عنخ آمون، فيتو
عبر الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بـالمتحف المصري الكبير، عن سعادته بقيامه بوضع آخر قطع أثرية داخل قاعات المتحف قبل افتتاحه الرسمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك ورؤساء العالم.


نقل تمثال الملك توت عنخ آمون 

وأوضح مدير عام ترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه كان آخر يد قامت بنقل قناع الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير، وهو أيضا من قام بوضعه في مقر الدائم الجديد بقاعتيه في المتحف المصري الكبير.

 


ويواصل المتحف المصري الكبير، اليوم الأحد، استقبال الزيارات الخاصة للوفود الرسمية ضمن حفلات افتتاح المتحف المصري الكبير.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة بالمتحف المصري الكبير، وذلك عقب الافتتاح الرسمي للزائرين في الـ4 من نوفمبر الجاري.

وتكون مواعيد الدخول طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير 

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن إتاحة الدخول المجاني لعدة فئات خلال أيام العمل الرسمية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وتشمل:

  • الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.
  • أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.
  • الأطفال دون سن السادسة.
  • الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة.
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)
  • المرشدون السياحيون المصريون.
  • المحاربون القدامى المصريون.
  • أفراد أسر الشهداء المصريين.
  • موظفو وزارة السياحة والآثار.
  • الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار بشرط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف.
  • الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.
  • أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.
  • الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.
  • الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وجاءت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين:

البالغون: 200 جنيه.
الطلاب: 100 جنيه.
الأطفال: 100 جنيه.
كبار السن: 100 جنيه.
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب:

البالغون: 1200 جنيه.
الطلاب: 600 جنيه.
الأطفال: 600 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

البالغون: 600 جنيه.
الطلاب: 300 جنيه.
الأطفال: 300 جنيه.

أسعار الجولات الإرشادية في المتحف المصري الكبير:

للمصريين:

الزائرون: 350 جنيهًا.
الطلاب: 175 جنيهًا.
كبار السن: 175 جنيهًا.

للعرب والأجانب:

الزائرون: 1950 جنيهًا.
الطلاب: 980 جنيهًا.
كبار السن: 980 جنيهًا.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

الزائرون: 980 جنيهًا.
الطلاب: 500 جنيه.
كبار السن: 500 جنيه.

المتحف المصري الكبير مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير الدكتور عيسى زيدان الرئيس عبدالفتاح السيسي قناع الملك توت عنخ آمون المتحف المصري بالتحرير

