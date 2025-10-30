الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تخصيص 11 شاشة عرض كبرى بعدد من مدن ومراكز المحافظة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته في الأول من نوفمبر 2025، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي الذي يعد من أبرز الفعاليات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث.

 

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي وقيادات بني سويف بمناسبة قرب افتتاح المتحف، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي يمثل حلمًا طال انتظاره وفخرًا وطنيًا لكل المصريين، لما يجسده من عظمة التاريخ المصري القديم ومكانة مصر كمهـد للحضارات الإنسانية. وأشار إلى أن افتتاح المتحف يعكس اهتمام الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف السياحة والثقافة والتراث، ويؤكد حرصها على تعزيز الهوية الوطنية وإبراز الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.

 

وأوضح محافظ بني سويف، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالإعداد والتجهيز لنقل فعاليات الافتتاح عبر شاشات عرض ضخمة في الميادين العامة والمناطق الحيوية، بما يتيح للمواطنين المشاركة في هذا الحدث العالمي.

 

توزيع 11 شاشة لنقل افتتاح المتحف بمدن بني سويف

 

وسيتم تشغيل 3 شاشات بمدينة بني سويف «بشارع عبد السلام عارف أمام صيدلية الحاجري، الكورنيش، وميدان الزراعيين»، و2 بمدينة الواسطى «ميدان الساحة الشعبية ومدخل الكوبري الجديد»، وشاشة بمدينة ناصر، وأخرى بمدينة إهناسيا أمام بنك القاهرة، وشاشة بمدينة ببا بشارع بورسعيد، وأخرى بمدينة سمسطا بشارع الشعراوي، إلى جانب شاشتين بمدينة الفشن «ميدان المحطة وأمام مجلس المدينة».

 

