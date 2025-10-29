الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

اللواء جمال الدين،
اللواء جمال الدين، السكرتير العام المساعد ببني سويف، فيتو

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمنت ترقية اللواء أحمد محمد جمال الدين وتجديد تعيينه في وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة بنى سويف.

السيرة الذاتية لسكرتير عام مساعد بنى سويف

يتمتع اللواء أحمد جمال الدين، بخبرات تنفيذية وأكاديمية واسعة؛ إذ شغل العديد من المناصب القيادية بوزارة الداخلية في قطاعات الأمن العام والأمن المركزي والانضباط والتأديب وحراسة وتأمين المنشآت الحيوية، كما تولى منصب مدير إدارة الانضباط بالوزارة، ثم عمل رئيسًا لحي الوايلي والظاهر بالقاهرة منذ يناير 2023 وحتى تكليفه بمنصبه الحالي بمحافظة بني سويف.

ويمتلك اللواء جمال الدين، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، تأهيلًا علميًّا متميزًا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة بتقدير امتياز، إلى جانب عدد من الدبلومات المتخصصة في القانون الخاص والعلوم الجنائية والإدارة العامة من أكاديمية الشرطة وجامعة القاهرة، كما يدرس القانون الإداري منذ أكثر من 15 عامًا بعدد من الجامعات والمعاهد، وله مؤلفات وأبحاث منشورة في مجالات القانون العام والإدارة.

وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية

يُذكر أن وزيرة التنمية المحلية، اعتمدت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 164 قيادة محلية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات لضبط منظومة العمل المحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتصعيد القيادات المتميزة، واستبعاد المقصرين.

وأوضحت الوزيرة أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتيري عموم، و10 سكرتيري عموم مساعدين، و134 رئيس مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات، إلى جانب إنهاء خدمة 15 قيادة، منهم 11 قيادة تم إنهاء خدمتهم بشكل نهائي، و4 قيادات تم استبعادهم من المناصب القيادية ونقلهم إلى وظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحركة شملت أيضًا تعيين عدد من القيادات الجديدة ممن تم اختيارهم من بين المتقدمين في الإعلان رقم (2) لسنة 2024 لشغل الوظائف القيادية بالإدارة المحلية.

تعيين سكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات

وشملت الحركة تعيين كل من:

أحمد محمود حبيب سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية.

محمد صلاح عبدربه سكرتيرًا عامًا مساعدًا للإسكندرية.

جيهان عبد الحميد مسعود سكرتيرًا عامًا للقليوبية.

محمد معوض عقل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للقليوبية.

الدكتور إيهاب حسن محمد سكرتيرًا عامًا لشمال سيناء.

محمود مصطفى غريب سكرتيرًا عامًا مساعدًا لشمال سيناء.

عبد العال عبد الباري السيد سكرتيرًا عامًا لبورسعيد.

عارف عبد العزيز البركاوي سكرتيرًا عامًا مساعدًا للسويس.

حازم محمد عزت سكرتيرًا عامًا لبني سويف.

مجدي محمد الوصيف سكرتيرًا عامًا لمطروح.

كما تضمنت الحركة ترقية كل من إلى الدرجة العالية:

محمد عبدالحميد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة.

أسامة رزق منصور سكرتير مساعد البحيرة.

خالد إبراهيم النمر سكرتير مساعد المنوفية.

أحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بني سويف.

إيهاب محمد رشاد سكرتير مساعد جنوب سيناء.

التواجد الميداني المستمر بين المواطنين

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام القيادات الجديدة بالتواجد الميداني المستمر بين المواطنين، والعمل الجاد على حل مشكلاتهم اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ونبهت الوزيرة على أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع العاملين في الإدارة المحلية بذل أقصى الجهود والتفاني في أداء المهام الموكلة إليهم لتحقيق تطلعات المواطنين في المحافظات، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع القيادات بالتنسيق مع المحافظين، لضمان الدفع بالمتميزين في المناصب القيادية واستبعاد المقصرين، بعد أن تم رصد تدني مستوى الأداء في بعض الملفات الخدمية لدى عدد من القيادات المستبعدة.

