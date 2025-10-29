حركة المحليات 2025، تعيين حازم عزت سكرتيرا عاما لبني سويف

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، تضمنت تعيين اللواء حازم محمد عزت في وظيفة سكرتير عام محافظة بنى سويف.

السيرة الذاتية لسكرتير عام بنى سويف

يُذكر أن اللواء حازم محمد عزت، من مواليد القاهرة عام ١٩٦٦م، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وتقلد العديد من المناصب بالقوات المسلحة وصل خلالها إلى منصب وكيل أول المخابرات الحربية والاستطلاع.

كما حصل على بكالوريوس تجارة إدارة الأعمال ودبلوم دراسات عليا نظم ومعلومات وبعد انتهاء خدمته العسكرية التحق للعمل بالمحليات عام ٢٠١٨م، وشغل منصب السكرتير العام لمحافظة أسوان بدرجة وكيل أول وزارة لمدة ٤ سنوات، قبل صدور قرار تعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية، وصدر قرار تكليفه سكرتير عام لـ بني سويف في 30 نوفمبر 2022 الماضي.

وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية

وكانت وزيرة التنمية المحلية، اعتمدت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 164 قيادة محلية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات لضبط منظومة العمل المحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتصعيد القيادات المتميزة، واستبعاد المقصرين.

وأوضحت الوزيرة أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتيري عموم، و10 سكرتيري عموم مساعدين، و134 رئيس مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات، إلى جانب إنهاء خدمة 15 قيادة، منهم 11 قيادة تم إنهاء خدمتهم بشكل نهائي، و4 قيادات تم استبعادهم من المناصب القيادية ونقلهم إلى وظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحركة شملت أيضًا تعيين عدد من القيادات الجديدة ممن تم اختيارهم من بين المتقدمين في الإعلان رقم (2) لسنة 2024 لشغل الوظائف القيادية بالإدارة المحلية.

تعيين سكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات

وشملت الحركة تعيين كل من:

أحمد محمود حبيب سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية.

محمد صلاح عبدربه سكرتيرًا عامًا مساعدًا للإسكندرية.

جيهان عبد الحميد مسعود سكرتيرًا عامًا للقليوبية.

محمد معوض عقل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للقليوبية.

الدكتور إيهاب حسن محمد سكرتيرًا عامًا لشمال سيناء.

محمود مصطفى غريب سكرتيرًا عامًا مساعدًا لشمال سيناء.

عبد العال عبد الباري السيد سكرتيرًا عامًا لبورسعيد.

عارف عبد العزيز البركاوي سكرتيرًا عامًا مساعدًا للسويس.

حازم محمد عزت سكرتيرًا عامًا لبني سويف.

مجدي محمد الوصيف سكرتيرًا عامًا لمطروح.

كما تضمنت الحركة ترقية كل من:

محمد عبدالحميد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة.

أسامة رزق منصور سكرتير مساعد البحيرة.

خالد إبراهيم النمر سكرتير مساعد المنوفية.

أحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بني سويف.

إيهاب محمد رشاد سكرتير مساعد جنوب سيناء، إلى الدرجة العالية.

التواجد الميداني المستمر بين المواطنين

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام القيادات الجديدة بالتواجد الميداني المستمر بين المواطنين، والعمل الجاد على حل مشكلاتهم اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشددت الوزيرة على أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع العاملين في الإدارة المحلية بذل أقصى الجهود والتفاني في أداء المهام الموكلة إليهم لتحقيق تطلعات المواطنين في المحافظات، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع القيادات بالتنسيق مع المحافظين، لضمان الدفع بالمتميزين في المناصب القيادية واستبعاد المقصرين، بعد أن تم رصد تدني مستوى الأداء في بعض الملفات الخدمية لدى عدد من القيادات المستبعدة.

