محافظ بني سويف يوجه بالزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية

أعلنت محافظة بني سويف، أن لجنة شئون القرى بالمحافظة واصلت جولاتها الميدانية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث جابت 4 وحدات محلية قروية بمركز بني سويف شملت قرى شريف باشا، إهناسيا الخضراء، باروط، وإبشنا.

جولات ميدانية للجان القرى ببني سويف

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الميداني الذي وجه بتنفيذه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بهدف متابعة الموقف الخدمي والمرافق العامة ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها في القرى، في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الريف المصري.

وتأتي هذه الجولات ضمن نهج محافظة بني سويف في التواجد الميداني المستمر ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القرى، بما يضمن سرعة رصد المشكلات اليومية ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية.

زيارات ميدانية لـ 4 قرى ببني سويف خلال أكتوبر

وأوضح الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، في التقرير الذي عرضه على المحافظ، أن لجان المتابعة قامت خلال زياراتها بتفقد عدد من الوحدات الخدمية في القطاعات المختلفة مثل التعليم، الصحة، التموين، والبيئة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من برامج التنمية المحلية.

كما تضمنت الجولات متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ورصد مستوى أداء المرافق العامة، والوقوف على احتياجات المواطنين الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي والطرق والإنارة، فضلًا عن الاستماع إلى شكاوى الأهالي ومقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

متابعة تنفيذ المشروعات والاستماع لمشكلات المواطنين

وأشار التقرير إلى أن هذه الجولات الميدانية أسفرت عن إعداد تقارير تفصيلية مدعومة بالصور حول الموقف الخدمي بكل قرية تمت زيارتها، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات وتسريع وتيرة العمل في المشروعات المتأخرة، إلى جانب تحديد الأولويات الخدمية العاجلة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف، على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج الميداني بصفة منتظمة وتكثيف الجولات على مدار العام، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى ومتابعة الأداء الفعلي على أرض الواقع، وليس من خلال التقارير المكتبية فقط، مع ضرورة إرسال تقارير مصورة دورية عن الموقف الخدمي بكل وحدة قروية لعرضها ومتابعة تنفيذ التوصيات أولًا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.