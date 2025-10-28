الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق العلالمة ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في  تصادم دراجتين ناريتين بطريق العلالمة باتجاه محور عدلي منصور بنطاق مركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

 

بلاغ حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق العلالمة اتجاه محور عدلي منصور بنطاق مركز بني سويف، ووجود متوفي ومصابين بموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث إثر تصادم دراجتين ناريتين، ونتج عنه وفاة شخص يدعى «محمد محمد عبد العاطي» 25 عامًا، وإصابة 3 آخرين هم: سامح فرج أحمد، 40 عامًا، بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وحنان جمال جمعة، 35 عامًا، وأحمد خالد عبد العاطي، 25 عامًا، بإشتباه كسر بالساق اليسرى، جميعهم يقيمون قرية الحكامنة بمركز بني سويف.

 

نقل المتوفى والمصابين للمستشفى الجامعي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارات الإسعاف التي نقلت جثة المتوفي والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية للمصابين.

