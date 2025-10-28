بني سويف تبحث اعتماد مركز علوم الحاسب لمنح شهادة التحول الرقمي

أعلنت محافظة بني سويف، أن السكرتير العام اللواء حازم عزت عقد اجتماعًا بمكتبه مع وفد من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، كمركز معتمد لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي، بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

تعاون بين بني سويف والمجلس الأعلى للجامعات

وضم الوفد الزائر كلًا من الدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود الهباق، نائب مدير الوحدة، والدكتورة ميرفت عبد الحميد، ومحمد عطية، أعضاء فريق العمل بالوحدة، وذلك بحضور عامر نصر الدين، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المحافظة خلال الفترة الماضية ضمن خطتها لاعتماد المركز من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

خطوة جديدة نحو التحول الرقمي ببني سويف

كما استعرض اللواء حازم عزت الشروط والمعايير التي تم استيفاؤها لاعتماد المركز، والتي شملت تجهيزات فنية وإدارية وهندسية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمركز وتوفير الأجهزة الحديثة والدعم الفني والبشري اللازمين لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين محافظة بني سويف والمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لبدء إجراءات الاعتماد الرسمي بعد دراسة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية كافة، بما يتيح تنفيذ برامج تدريبية معتمدة في مجال التحول الرقمي لخدمة موظفي المحافظة والجهات التابعة لها، دعمًا لجهود الدولة نحو بناء قدرات بشرية مؤهلة للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي الشامل.

