البنا عميدا لفنون تطبيقية والنسر للبيطري والدق للدراسات المتقدمة ببني سويف

أعلنت جامعة بني سويف عن صدور صدور قرارات جمهورية بتعيين 3 عمداء لكليات الفنون التطبيقية، والطب البيطري، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة بالجامعة.

تعيين عمداء جُدد لـ3 كليات بجامعة بني سويف

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده البنا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، وتعيين الدكتور خالد علي أحمد النسر، عميدًا لكلية الطب البيطري، وتعيين الدكتورة سماء إمام محمود الدق، عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف.

فعاليات ومبادرات لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وفي سياق آخر، أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلسها رقم (251)، عن حزمة من المبادرات والفعاليات المجتمعية والأكاديمية التي تستهدف دعم الوعي وتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وشملت القرارات الموافقة على إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "وعي" تقدمت بها كلية السياحة والفنادق لتنمية الوعي السياحي والأثري بالمحافظة، بما يعزز الهوية الوطنية والانتماء للمجتمع، إلى جانب الموافقة على مقترح كلية الزراعة لتنظيم ملتقى توظيفي خلال شهر أبريل 2026، يهدف إلى ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

ندوات وورش عمل لتعزيز مهارات طلاب الجامعة

كما وافق مجلس جامعة بني سويف، على تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل والملتقيات التوعوية بمختلف الكليات، تتناول موضوعات متنوعة مثل الإدمان وبناء الهوية الوطنية، والاقتصاد الأخضر، وترشيد الطاقة، وانتصارات أكتوبر، ومكافحة الفساد، والإسعافات الأولية، والتنمية المستدامة، ومهارات سوق العمل، وأسس الترجمة الحديثة، والتقنيات الحديثة في التعدين.

وأكد الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تنمية الوعي الثقافي والعلمي لدى الطلاب، وبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيدًا بجهود الكليات في تنفيذ خطط وبرامج تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.