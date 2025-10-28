الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
انطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" لتعزيز اللياقة بين طلاب جامعة بني سويف

مبادرة 100 يوم رياضة
مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة بني سويف، فيتو

أعلنت جامعة بني سويف، عن انطلاق فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"، التي افتتحها الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وشهدت الفعاليات انطلاق مسيرة رياضية طلابية جابت حرم الجامعة، بهدف نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

 

مبادرة 100 يوم رياضة لتعزيز اللياقة بين الطلاب

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة، محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

 

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن المبادرة تأتي في إطار دعم الجامعة للأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على تبني أسلوب حياة صحي، مشيرًا إلى أن فعاليات المبادرة تشمل تنظيم دوري رياضي متكامل ومسابقات في مختلف الألعاب، بمشاركة طلاب من جميع كليات الجامعة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنمية المواهب بين الشباب الجامعي.

 

مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة بني سويف

 

وأكد الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس جامعة بني سويف، أن مبادرة "100 يوم رياضة" تعكس اهتمام الجامعة ببناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وبدنيًا، من خلال دعم الأنشطة التي تعزز اللياقة والصحة النفسية، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية روح الانتماء والمثابرة لدى الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بـ جامعة بني سويف، أن الإدارة أعدت خطة شاملة لتنفيذ المبادرة على مدار مائة يوم، تتضمن تنظيم بطولات ودوريات رياضية بين الكليات، وفعاليات توعوية تبرز أهمية النشاط البدني كجزء من الحياة الجامعية، فضلًا عن العمل على اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية المتميزة.

 

فريق جامعة بني سويف يفوز بدوري المصالح الحكومية

 

يُذكر أن فعاليات اليوم الأول شهدت إقامة نهائي دوري المصالح الحكومية، الذي جمع بين فريق جامعة بني سويف ومديرية الصحة ببني سويف، وانتهى بفوز فريق الجامعة بضربات الترجيح وسط أجواء تنافسية وروح رياضية عالية.

 

