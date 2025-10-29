إزالة 655 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن إزالة 655 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لاسترداد حقوقها والتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي.

استرداد الأراضي وحماية حق الشعب

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن تنفيذ الموجة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة بكل حزم، ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة لاسترداد الأراضي وحماية حق الشعب، مشيرًا إلى أن أعمال المرحلة الثالثة تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2025، وفقًا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأوضح محافظ بني سويف، أنه يتابع بشكل مستمر جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة، لضمان التطبيق الصارم للقانون وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المختلفة، لتنفيذ الحملات طبقًا للبرنامج الزمني المحدد.

إزالة 655 حالة تعدٍّ ببني سويف

وأفاد التقرير الصادر عن إدارة أملاك الدولة بـ محافظة بني سويف، بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 4 أكتوبر الجاري وحتى أمس الثلاثاء 28 أكتوبر بلغ 655 حالة إزالة، منها 224 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و431 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن الموجة الـ27 من حملات الإزالة تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية على مدار أشهر أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، ثم المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، وأعقبتها المرحلة الثالثة التي بدأت في 4 أكتوبر الجاري، وتم تمديدها حتى نهاية نوفمبر المقبل لاستكمال إزالة ما تبقى من التعديات المستهدفة.

الدولة لن تتهاون في استرداد أراضيها

وشدد محافظ بني سويف، على أن الدولة لن تتهاون في استرداد أراضيها، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط الإزالة، بل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية من التآكل، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بعدم العودة إلى التعدي مجددًا، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

