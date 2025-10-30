أخبار مصر: الملك الذهبي يزين السماء قبل الحفل التاريخي، ماذا قال أزواج رحمة محسن بعد الفيديو الفاضح، حماس تحدد أسماء لإدارة غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بشكل مفاجئ، ظهور الملك الذهبي في سماء مصر قبل الحفل التاريخي (فيديو وصور)

فوجئ سكان القاهرة والجيزة، بظهور لافت لآثار الملك الذهبي توت عنخ آمون في السماء، وذلك مع اقتراب الحفل التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

اليوم، آخر موعد لتلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي

تختتم وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، تلقي طلبات تسجيل المواطنين بقرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ/2026، على أن يتم إجراء قرعة الحج في الـ 4 من نوفمبر المقبل لاختيار الحجاج الفائزين.

هي دي بداية الحكاية، قصة رحمة محسن مع أزواجها السابقين بعد جدل الفيديو المسرب

تصدرت المغنية الشعبية رحمة محسن، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما تقدَّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة

كشفت حركة حماس عن قائمة تضم 45 اسمًا مقترحًا لتولي لجنة إدارة قطاع غزة، قدمتها إلى مصر، وسيُعلَن عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن تلك القائمة تم التوافق عليها فلسطينيًا.

فن اللامبالاة، صلاح يثير الجدل خلال هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس بـ"الضحك والأناناس" (صور)

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول، جدلًا خلال جلوسه في المدرجات بعدما قام مدربه آرني سلوت باستبعاده من التشكيلة خلال مواجهة كريستال بالاس، مساء أمس الأربعاء، في دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو"، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد".

ليس أمامي خيار آخر، ترامب يأمر بتجارب نووية بشكل فوري أسوة بدول أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستبدأ على الفور.

تبدأ منتصف ليل اليوم، خريطة تشغيل المترو والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي

تبدأ شركات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي تطبيق مواعيد التشغيل الجديدة منتصف ليل الخميس وذلك فى إطار تطبيق التوقيت الشتوي لتشغيل المترو والقطار الكهربائي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والدوري الإيطالي.

حافظة ومش مذاكرة، هالة سرحان تعلق على إحراجها لمراسلة لبنانية في منتدى الإعلام (فيديو)

بعد إحراجها على يد المراسلة اللبنانية جاسينت عنتر، وسؤالها عن اسمها و"من أي بلد قادمة" في منتدى الإعلام العربي، خرجت الإعلامية هالة سرحان ترد على مقطع الفيديو منتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس مصدوم، أكثر من 120 قتيلا في "أعنف عملية" للشرطة بتاريخ البرازيل

تشهد مدينة "ريو دي جانيرو" في البرازيل أعنف حملة للشرطة في تاريخ البلاد، بحسب مراقبين، بعد احتجاجات أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصًا على الأقل، في حصيلة أثارت صدمة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

الشتاء يدق أبواب القاهرة والصعيد "بين نارين"، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس 30 /10/ 2025، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد سلسلة من المواجهات المثيرة التي شهدت مفاجآت كبيرة أبرزها سقوط ليفربول بثلاثية أمام كريستال بالاس على ملعب أنفيلد.

الرئيس الصيني يعلن توصل بكين وواشنطن إلى توافق بشأن حل النزاعات التجارية الكبرى

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أنه تم التوصل إلى توافق أساسي بشأن حل النزاعات التجارية الرئيسية مع واشنطن، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "علاقات البلدين ستكون رائعة".

اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة وغسل الأموال

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.

بسبب التوقيت الشتوي، البنوك تبدأ اليوم تحديث الأنظمة وتعلن توقف الخدمات الإلكترونية

يبدأ عدد من البنوك الحكومية والخاصة، في عمليات تحديث أنظمتها الإلكترونية المقررة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة 11 مساءً بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة 31 أكتوبر الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشتوي.

بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان

تسعى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى تسهيل تطوير بدائل أرخص للأدوية الحيوية التي يعتمد عليها السكان في علاج أمراض المناعة الذاتية أو السرطان.

