فن اللامبالاة، صلاح يثير الجدل خلال هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس بـ"الضحك والأناناس" (صور)

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول، جدلًا خلال جلوسه في المدرجات بعدما قام مدربه آرني سلوت باستبعاده من التشكيلة خلال مواجهة كريستال بالاس، مساء أمس الأربعاء، في دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو"، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد".

وودع ليفربول بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة الإنجليزية من دور الـ16 بعدما تلقى هزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0.



وظهر صلاح وهو يضحك مع زملائه المستبعدين من المواجهة، حيث قام بتناول وجبة الأناناس في مشهد أثار الجدل بين الجماهير التي رأته غاضبًا في المواجهات السابقة التي جلس فيها على مقاعد البدلاء وتم الدفع به في الشوط الثاني.

📸 Mohamed Salah is in the stands to support Liverpool while snacking on some pineapple… well deserved! 🍍🍍 pic.twitter.com/tCQIc4r4IP — Salah Updates (@SalahUpdates) October 29, 2025

ووفقًا للحسابات التابعة للنادي الإنجليزي، فإن صلاح يحرص على تناوله الأناناس بانتظام لتزويد جسده بالطاقة والسرعة، فيما تساعد خصائصه المضادة للالتهابات على إبقاء النجم المصري في قمة لياقته وتألقه داخل الملعب.



ويحتوي الأناناس على فيتامين C والمنغنيز والبروميلين، وهي مكونات تعزز المناعة وصحة العظام وتحسّن عملية الهضم.

وتباينت ردود فعل الجماهير على مشاهد ضحك صلاح وتناول الأناناس، فبينما رأى البعض الأمر عاديًّا حيث إن اللاعب مستبعد من القائمة بالفعل، فيما قال آخرون إن ما حدث منه يعد لامبالاة بالأزمة التي يعيشها الفريق، حيث علق أحد المشجعين: "لا أعلم ما هو المضحك لهذه الدرجة!".

وكانت هذه المرة الأولى التي يخسر فيها ليفربول مباراة كأس محلية على ملعب آنفيلد بفارق ثلاثة أهداف دون تسجيل أي هدف منذ فبراير 1934 عندما خسر 3-صفر أمام بولتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت هذه أيضًا الخسارة الثالثة لبطل الدوري أمام بالاس هذا الموسم.

