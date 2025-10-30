نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد سلسلة من المواجهات المثيرة التي شهدت مفاجآت كبيرة أبرزها سقوط ليفربول بثلاثية أمام كريستال بالاس على ملعب أنفيلد.

وجاء نتائج قرعة الدور ربع النهائي في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية كالتالي:

آرسنال × كريستال بالاس

كارديف سيتي × تشيلسي

مانشستر سيتي × برينتفورد

نيوكاسل يونايتد × فولهام



وسحق كريستال بالاس نظيره ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تخطى مانشستر سيتي عقبة سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما فاز نيوكاسل يونايتد على توتنهام بهدفين دون رد، وحقق آرسنال فوزًا مستحقًّا على برايتون بثنائية نظيفة، في حين تفوق تشيلسي بصعوبة على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



