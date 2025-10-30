مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والدوري الإيطالي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

البنك الأهلي × الزمالك - 8 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز × التأمين الإثيوبي - 7 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كالياري × ساسولو - 8:30 مساء

بيزا كالتشيو × لاتسيو - 10:45 مساء

مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك × الفتح - 6:15 مساء | ثمانية 1

أهلي جدة × الرياض - 8:30 مساء

الخلود × نادي نيوم - 8:30 مساء | ثمانية 1

