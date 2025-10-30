بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان

تسعى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى تسهيل تطوير بدائل أرخص للأدوية الحيوية التي يعتمد عليها السكان في علاج أمراض المناعة الذاتية أو السرطان.

وأعلنت الهيئة، الأربعاء، أنها أصدرت توجيهات تهدف إلى تبسيط الدراسات الخاصة بالأدوية الحيوية وتقليل الاختبارات غير الضرورية.

ولعقود، جادلت شركات الأدوية الحيوية بأن أدويتها معقدة للغاية بحيث لا يمكن تقليدها من قبل المنافسين، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

لكن هذا الوضع تغير أخيرًا في ظل إصلاحات الرعاية الصحية التي أقرها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2010، والتي ألزمت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بإنشاء نظام للموافقة على ما يعرف بـ"الأدوية الحيوية المماثلة" (المتشابهات الحيوية).

ونشأ مصطلح "الأدوية الحيوية المماثلة" لأن العلماء أكدوا استحالة إنتاج نسخ طبق الأصل من الأدوية الحيوية الأصلية.

وقال وزير الصحة الأمريكي، روبرت إف. كينيدي الابن، إن "النتيجة ستكون المزيد من المنافسة، وتراجع الأسعار، وتسريع الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة".

وأشار الخبراء إلى أنه بمرور الوقت يمكن للأدوية الحيوية المماثلة أن تدفع الشركات المنتجة للأدوية الأصلية إلى خفض أسعارها أو تقديم خصومات أكبر للحفاظ على موقع منتجاتها في القوائم الدوائية المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.