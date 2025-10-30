الخميس 30 أكتوبر 2025
ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة

طاهر النونو القيادي
طاهر النونو القيادي في حماس، فيتو

كشفت حركة حماس عن قائمة تضم 45 اسمًا مقترحًا لتولي لجنة إدارة قطاع غزة، قدمتها إلى مصر، وسيُعلَن عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن تلك القائمة تم التوافق عليها فلسطينيًا.

وقال طاهر النونو القيادي في الحركة إن "جميع تلك الأسماء من المستقلين التكنوقراط أبناء قطاع غزة الذين كانوا موجودين في القطاع وهم وطنيون وليس لهم أي انتماء سياسي".

وأضاف في مقابلة متلفزة مع "العربي": "الأسماء الواردة في القائمة مرحب بها من الحركة ووضعت خلال محادثات سابقة في مصر وبالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية".

وتابع النونو: "الأمر الآن بعهدة القاهرة وفي الوقت الذي تراه مناسبًا يمكن الإعلان والبدء الفوري عن تولي هذه اللجنة مهامها كاملة وتامة في قطاع غزة"، مشددًا على أن "حماس لن يكون لها دور في إدارة قطاع غزة مستقبلًا".
 

