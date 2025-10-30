ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة

كشفت حركة حماس عن قائمة تضم 45 اسمًا مقترحًا لتولي لجنة إدارة قطاع غزة، قدمتها إلى مصر، وسيُعلَن عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن تلك القائمة تم التوافق عليها فلسطينيًا.

وقال طاهر النونو القيادي في الحركة إن "جميع تلك الأسماء من المستقلين التكنوقراط أبناء قطاع غزة الذين كانوا موجودين في القطاع وهم وطنيون وليس لهم أي انتماء سياسي".

وأضاف في مقابلة متلفزة مع "العربي": "الأسماء الواردة في القائمة مرحب بها من الحركة ووضعت خلال محادثات سابقة في مصر وبالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية".

وتابع النونو: "الأمر الآن بعهدة القاهرة وفي الوقت الذي تراه مناسبًا يمكن الإعلان والبدء الفوري عن تولي هذه اللجنة مهامها كاملة وتامة في قطاع غزة"، مشددًا على أن "حماس لن يكون لها دور في إدارة قطاع غزة مستقبلًا".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.