بسبب التوقيت الشتوي، البنوك تبدأ اليوم تحديث الأنظمة وتعلن توقف الخدمات الإلكترونية

يبدأ عدد من البنوك الحكومية والخاصة، في عمليات تحديث أنظمتها الإلكترونية المقررة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة 11 مساءً بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة 31 أكتوبر الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشتوي.

وأكدت البنوك في رسائلها أن عملية التحديث قد تؤدي إلى توقف مؤقت لبعض الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال تلك الساعات، مثل الإنترنت البنكي، والمحفظة الإلكترونية، والتطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، مشيرة إلى أن مدة التأثر تختلف من بنك لآخر.

وطالبت البنوك عملاءها بضرورة التأكد من أن أجهزة الهواتف المحمولة واللاب توب تعمل وفق التوقيت الجديد الصحيح، لتجنب أي مشكلات قد تواجههم في أداء المعاملات المالية أو استقبال الرقم السري المتغير (OTP) خلال فترة التحول بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

ومن جانبه قال بنك القاهرة في رسالة لعملائه إنه نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي، برجاء العلم أنه سيتم أجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك وذلك اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 اعتبارا من الساعة 11:30 مساءً حتى الساعة 02:00 صباحًا (لمدة ثلاث ساعات ونصف) مما قد يؤثر في الخدمات المقدمة للعملاء.

بدأ العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري توجيه رسائل للعملاء للإعلان عن وجود تحديثات واستعدادات مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بعد غدٍ الخميس.

ومن المتوقع أن تتضمن الرسائل أيضًا تحذيرات للعملاء بشأن عمليات تحويل الأموال خلال الفترة التي سيتم فيها تعديل الساعة، لضمان تجنب أي مشكلات أو تأخير في المعاملات المصرفية.

تحديث أنظمة بنك CIB

وفي سياق متصل، أعلن البنك التجاري الدولي CIB في رسالة لعملائه أنه سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي غد الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025 الساعة 23:59.

وأضاف بنك CIB في رسالة تم توجيهها للعملاء مايلي:ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت مما سوف يترتب عليه عدم إتاحة الخدمات البنكية بشكل مؤقت يوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة 11 مساء (بالتوقيت الصيفي) وحتى يوم الجمعة، الموافق 31 أكتوبر 2025، الساعة 3 صباحًا (بالتوقيت الشتوي).

وتضمنت الرسالة أيضا أنه يرجى التأكد من أن أجهزة العملاء تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد (التوقيت المحلي GMT +02:00) قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP.

أيضا سيكون هناك تحديثات في عمل تطبيق انستاباي بما يجعل هناك تريث فيما يخص عمليات التحويل للأموال خلال فترة تغيير الساعة.

