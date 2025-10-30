الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الشتاء يدق أبواب القاهرة والصعيد "بين نارين"، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس 30 /10/ 2025، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

طقس اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق


الطقس اليوم في الصباح الباكر والليل

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  19  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 30  

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة  الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة  21  ودرجة الحرارة العظمى 35 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس رجات الحرارة اليوم الخميس

مواد متعلقة

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة والمحافظات

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

انخفاض الذرة وارتفاع جديد في كريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

مذبحة نهر سالادو، آخر رحلات الجيوش المغربية لنصرة الأندلس

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية