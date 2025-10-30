تبدأ منتصف ليل اليوم، خريطة تشغيل المترو والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي

تبدأ شركات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي تطبيق مواعيد التشغيل الجديدة اليوم الخميس بعد منتصف الليل وذلك فى إطار تطبيق التوقيت الشتوي لتشغيل المترو والقطار الكهربائي، وهي كما يلي:

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

-قيام أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني (حلوان- المرج الجديدة - شبرا- المنيب) الساعة 5:15 صباحًا.

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحًا-

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحًا ومن محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحًا

- قيام آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان 11:40 مساءً

- قيام آخر قطار من شبرا 11:55 مساءً

- قيام آخر قطار من المنيب 12:05 صباحًا

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:٣٣ مساءً-

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:٢٩ مساءً-

-قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:٥٥ مساءً

قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:٥٢ مساءً -

• يتم تقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 صباحًا

• ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة الساعة 12:00 صباحًا

• ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً

ثانيًا: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:04 صباحًا

-قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:48 صباحًا

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:34 صباحًا

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحًا

* بالإضافة إلى قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحًا والساعة ٨:٠٠ صباحًا

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15 مساءً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً

-قيام آخر قطار من محطة بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 10:36 مساءً

-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً

-قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 10:39 مساءً

