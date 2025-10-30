بشكل مفاجئ، ظهور الملك الذهبي في سماء مصر قبل الحفل التاريخي (فيديو وصور)

المتحف المصري الكبير، فوجئ سكان القاهرة والجيزة، بظهور لافت لآثار الملك الذهبي توت عنخ آمون في السماء، وذلك مع اقتراب الحفل التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير.



وظهر في السماء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مجسمات لقناع توت عنخ آمون وعدد من القطع الأثرية التي سيضمها المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه في حفل مهيب مساء السبت المقبل 1 نوفمبر.

ونشر حساب العاصمة الإدارية الجديدة على “فيس بوك”، مقطع فيديو وصور من بروفة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وعلق قائلا:" هناك عظمة تحدث الأن فوق سماء الأهرامات... بروفة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأضاف:" سماء الهرم منذ قليل بروفة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير".





وتستعد مصر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور عدد كبير من قادة وزعماء الدول بجانب شخصيات عامة من جميع أنحاء العالم.

ويضم المتحف 5 آلاف قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون، لتعرض كنوزه كاملة لأول مرة في التاريخ بين جدران هذا المتحف، وعلى رأسها قناعه الشهير ذائع الصيت عالميًّا.

وشيد هذا المتحف ليكون الأكبر في العالم الذي يضم آثار حضارة واحدة، وسيضم بجانب كنوز توت عنخ آمون، قطعا أثرية أخرى تحكي تاريخ مصر القديمة وأسرار الحياة فيها.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، مضيفا أنه من المتوقع حضور قادة وممثلين عن عدد كبير من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

من جهته، قال محافظ الجيزة عادل النجار، إن نسبة إشغال الفنادق بلغت 100% قبل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن نحو 220 فندقا في نطاق محافظة الجيزة "كاملة العدد".

