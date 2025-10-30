استشاري تغذية ينصح بتناول الفاكهة كبيرة الحجم ويكشف السر

الفاكهة من الأكلات المهمة التي يجب تناولها يوميا حفاظا على الصحة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ولكن ليس معنى ذلك الإفراط فى تناول الفاكهة لأن هناك أنواع فاكهة تحتوى على نسبة عالية من السكر كما تسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم وايضا تسبب السمنة، لذا يجب الحذر عند تناول الفاكهة.

شروط تناول الفاكهة

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، أن الله سبحانه وتعالى أبدع فى خلقه وفى خلق الفاكهة، فجميعها تحتوى على عناصر مهمة يحتاجها الجسم التغذية وتقوية المناعة وعلاج جميع الأمراض ولكن هذا لا يعنى تناول كميات كبيرة خاصة من الفاكهة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات.

شروط تناول الفاكهة

وأضاف على، أن هناك قاعدة يجب علمها وهى كلما كبر حجم الفاكهة كلما قلت نسبة السكر بها، وكلما صغر حجم الفاكهة كلما زادت نسبة السكر بها، والدليل على ذلك أن البطيخ والشمام والكنتالوب نسبة السكر بهم قليلة، بينما العنب والبلح والكريز نسبة السكر بهم عالية، لذا يجب عدم الإفراط فى تناول الفاكهة ذات السكر العالى.

الكمية المسموح بتناولها من الفاكهة

وتابع، أنه مسموح تناول طبق بطيخ متوسط او صغير وكذلك الشمام أو الكنتالوب، بينما العنب مسموح تناول 4 أو 5 حبات عمل فقط، والبلح أو التمر يكفى منه 3 تمرات فقط، وذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر بالدم التى تخزن الدهون بالجسم وتشمل خطورة على مرضى السكر، لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.