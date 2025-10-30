الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشاري تغذية ينصح بتناول الفاكهة كبيرة الحجم ويكشف السر

الفاكهة، فيتو
الفاكهة، فيتو

الفاكهة من الأكلات المهمة التي يجب تناولها يوميا حفاظا على الصحة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ولكن ليس معنى ذلك الإفراط فى تناول الفاكهة لأن هناك أنواع فاكهة تحتوى على نسبة عالية من السكر كما تسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم وايضا تسبب السمنة، لذا يجب الحذر عند تناول الفاكهة.

 

شروط تناول الفاكهة 

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، أن الله سبحانه وتعالى أبدع فى خلقه وفى خلق الفاكهة، فجميعها تحتوى على عناصر مهمة يحتاجها الجسم التغذية وتقوية المناعة وعلاج جميع الأمراض ولكن هذا لا يعنى تناول كميات كبيرة خاصة من الفاكهة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات.

شروط تناول الفاكهة 
شروط تناول الفاكهة 

وأضاف على، أن هناك قاعدة يجب علمها وهى كلما كبر حجم الفاكهة كلما قلت نسبة السكر بها، وكلما صغر حجم الفاكهة كلما زادت نسبة السكر بها، والدليل على ذلك أن البطيخ والشمام والكنتالوب نسبة السكر بهم قليلة، بينما العنب والبلح والكريز نسبة السكر بهم عالية، لذا يجب عدم الإفراط فى تناول الفاكهة ذات السكر العالى.

الكمية المسموح بتناولها من الفاكهة 

وتابع، أنه مسموح تناول طبق بطيخ متوسط او صغير وكذلك الشمام أو الكنتالوب، بينما العنب مسموح تناول 4 أو 5 حبات عمل فقط، والبلح أو التمر يكفى منه 3 تمرات فقط، وذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر بالدم التى تخزن الدهون بالجسم وتشمل خطورة على مرضى السكر، لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة.

txt

10 أنواع من الفاكهة والأغذية الطبيعية لتعزيز صحة العظام وتقليل خطر الهشاشة

txt

فوائد البطيخ، يحمي المفاصل ويحافظ على صحة العيون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفاكهة تناول الفاكهة البطيخ البلح العنب صحة الصحة الدكتور كريم على

مواد متعلقة

فوائد العنب، يقوي الذاكرة ويحمى من السرطان والشيخوخة

فوائد الكنتالوب، مهم لصحة الحوامل وينظم الهضم وينقص الوزن

"البلح الأصفر" وجبة غذائية متكاملة قدميه لأسرتك باستمرار

أخطاء شائعة في الدايت تمنعك من فقدان الوزن

الأكثر قراءة

هي دي بداية الحكاية، قصة رحمة محسن مع أزواجها السابقين بعد جدل الفيديو المسرب

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

انخفاض الذرة وارتفاع جديد في كريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حافظة ومش مذاكرة، هالة سرحان تعلق على إحراجها لمراسلة لبنانية في منتدى الإعلام (فيديو)

الرئيس مصدوم، أكثر من 120 قتيلا في "أعنف عملية" للشرطة بتاريخ البرازيل

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية