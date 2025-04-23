فوائد الكنتالوب، لصحة عيونك وقلبك وتقوية المناعة

فوائد الكنتالوب، يُعد الكنتالوب، أو ما يُعرف أيضًا بالشهد أو الشمام، من الفواكه الصيفية المنعشة، والمعروف بطعمه الحلو، وقيمته الغذائية العالية، وفوائده الصحية المتعددة.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكنتالوب ليس فقط فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هو مصدر غذائي متكامل يعزز من صحة الجسم والبشرة والعينين، ويقي من العديد من الأمراض بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



أولًا: القيمة الغذائية للكنتالوب



الكنتالوب منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي الكوب الواحد منه (حوالي 150 جرامًا) على ما يقرب من 60 سعرة حرارية فقط. كما يحتوي على كميات عالية من الماء، تتجاوز 90% من وزنه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للترطيب في فصل الصيف.



ويحتوي الكنتالوب على باقة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، من أبرزها:

فيتامين A: بكمية كبيرة جدًا، خاصة على هيئة بيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A.

فيتامين C: الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في الوقاية من الأمراض.

البوتاسيوم: وهو عنصر ضروري لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

فيتامين K، الفولات، النياسين، وفيتامين B6.

مضادات الأكسدة مثل زياكسانثين واللوتين، وهي مركبات نباتية تقي من العديد من الأمراض المزمنة.

فوائد الكانتالوب

ثانيًا: فوائد الكانتالوب الصحية



1. تعزيز صحة العين

يحتوي الكانتالوب على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري لصحة البصر والوقاية من أمراض العين مثل الضمور البقعي وجفاف العين. كما أن وجود مضادات الأكسدة مثل زياكسانثين يساعد في تصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة وحماية شبكية العين.



2. دعم جهاز المناعة

بفضل محتواه الغني بفيتامين C، يلعب الكانتالوب دورًا هامًا في تقوية جهاز المناعة وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تهاجم الميكروبات والفيروسات، كما يعزز التئام الجروح ومقاومة الالتهابات.

3. ترطيب الجسم

نظرًا لغناه بالماء والمعادن، يُعد الكانتالوب من أفضل الفواكه لترطيب الجسم، خاصة في فترات الحر الشديد أو بعد ممارسة الرياضة. كما أنه يساهم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم والوقاية من الجفاف.

4. تحسين صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في الكانتالوب يساهم في تنظيم ضغط الدم، من خلال تقليل تأثير الصوديوم في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية. كما أن فيتامين C ومضادات الأكسدة تساعد في تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب.

5. المساعدة في الهضم

الألياف الغذائية الموجودة في الكانتالوب تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتنظيم عملية الهضم بشكل عام. كما أن احتواءه على الماء يجعل عملية الهضم أكثر سلاسة.

6. مفيد لصحة الجلد

الفيتامينات A وC تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين صحة الجلد. فيتامين C يحفز إنتاج الكولاجين، البروتين الأساسي للحفاظ على مرونة الجلد وشبابه، أما فيتامين A فيساعد على تجديد خلايا البشرة والوقاية من الجفاف والتشققات.

7. خفض خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الكانتالوب على مضادات أكسدة قوية مثل البيتا كاروتين والزياكسانثين، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، والتي تُعد من أهم أسباب تطور الخلايا السرطانية. وقد أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

8. مناسب لمرضى السكري عند الاعتدال

رغم طعمه الحلو، فإن الكانتالوب يحتوي على نسبة منخفضة إلى متوسطة من السكر، ويمكن لمرضى السكري تناوله بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي متوازن، مع مراقبة مستوى السكر في الدم. كما أن الألياف الموجودة به تساعد في تقليل سرعة امتصاص السكر.

9. تعزيز الشعور بالشبع

الكانتالوب غني بالألياف والماء، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن، حيث يمنح إحساسًا بالشبع والامتلاء دون التسبب في زيادة كبيرة في السعرات الحرارية.

الكنتالوب وفوائده

ثالثًا: طرق تناول الكانتالوب

يمكن تناول الكانتالوب طازجًا كقطع فواكه، أو تحضيره كعصير طبيعي لذيذ. كما يمكن إضافته إلى سلطات الفواكه، أو استخدامه في تحضير العصائر الخضراء الصحية، وحتى في بعض وصفات الحلويات.

رابعًا: نصائح عند شراء الكانتالوب

للاستفادة القصوى من فوائده، يُنصح باختيار الكانتالوب الناضج، الذي يكون ذا رائحة عطرة وقشرة صلبة خالية من التشققات أو البقع الداكنة. كما يُفضّل حفظه في الثلاجة بعد تقطيعه لتجنب تلفه بسرعة.

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