أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

بشرى لمرضى السكر، كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن تفاؤله بإمكانية السيطرة على مرض السكر دون إرهاق للمرضى أو ذويهم، وزف البشرى لمرضى السكر من النوع الأول والأطفال، مشيرًا إلى أن الأبحاث الطبية المسجلة والاكتشافات الطبية الحديثة عن مرض السكر، والتي تم الموافقة عليها، ربما تشير إلى إمكانية القضاء عليه نهائيًا.

تطورات جديدة في علاج مرض السكر النوع الأول



وكشف الدكتور أسامة حمدي عن تطورات جديدة في علاج مرض السكر النوع الأول وخاصة لدى الأطفال، قائلا: “هناك ما هو جديد ومبشر مما توصل له العلم هذا العام”.

وعن العلاج الأول الذي توصل إليه العلم في علاج السكر النوع الأول، قال الدكتور حمدي: “الأنسولين عن طريق الاستنشاق، حيث انتهت الأبحاث الخاصة بالأطفال من سن ٤ إلى ١٧ سنة بنجاح، لتثبت أن أخذ الأنسولين بهذه الطريقة السهلة لا يقل تأثيره عن الأنسولين عن طريق الحقن”.



وأشار إلى أن “الدراسة، التي أجريت على ٢٣٠ طفلا ومراهق ولمدة ٢٦ أسبوعًا، وجدت عدم زيادة الوزن، ونقص في نوبات انخفاض السكر، ورضا المرضى على سهولة الطريقة، وهذا الأنسولين المسمى أفريزا Afrezza يعطى عن طريق جهاز صغير يشبه الصفارة؛ يستنشق منها المريض الانسولين الى الرئتين، وقد سبق الموافقة عليه للكبار من سن ١٨ سنة”.

وأكد حمدي أنه شارك شخصيًا في أبحاث الأنسولين عن طريق الاستنشاق، قائلًا: “نستخدمة حاليًا بنجاح في الكبار وبدون أعراض جانبية مقلقة. نتائج الأبحاث معروضة الآن أمام هيئة الغذاء والدواء الامريكية للموافقة عليه للأطفال، والتي من المنتظر أن تتم في نهاية هذا العام، أو أول عام ٢٠٢٦، ليرحم الأطفال من شكات الأنسولين اليومية قبل الوجبات، ولكن سيستمر الحاجة الى حقنة واحدة من الأنسولين طويل المفعول يوميًا، فأنسولين الاستنشاق قصير المفعول فقط”.

بنكرياس صناعي جديد وجهاز مذهل لقياس السكر

أما العلاج الثاني، فكشف عنه الدكتور أسامة حمدي قائلًا: إنه “بنكرياس صناعي جديد أكثر دقة وذكاءًا، تمت الموافقة النهائية على بنكرياس صناعي جديد يعرِف كيف يميز بين نوعيات النشويات المختلفة، ويضخ الأنسولين أوتوماتيكيًا على فترات زمنية مختلفة تتناسب مع نوعية النشويات، التي يتناولها المريض، فالخبز يختلف عن الأرز وعن المكرونة أو البيتزا”.

البنكرياس الصناعي الجديد أمل لمرضى السكر، فيتو



وعن علاج البنكرياس الصناعي، قال الدكتور اسامة حمدي: “كما يمكن تثبيت هدف انضباط السكر حتى مستوى ٨٧ أوتوماتيكيًا، وبدون خطر انخفاض السكر، وهى نسبة انضباط شديدة. والجهاز المسمى تويست Twiist يمكن لصقه على الجلد، أو يعلق بكليب على الحزام. ويمكن التحكم فيه عن طريق التليفون، أو ساعة أبل Apple watch. بدأَ تسويق الجهاز في أمريكا، وسأبذل قصارى جهدي ليكون متاحًا في القريب العاجل في مصر”.

أما العلاج الثالث فهو جهاز يقيس السكر في الدم بصورة متصلة لمدة ٥ سنوات، وقال عنه الدكتور أسامة حمدي: “هذا الجهاز الصغير جدًا يزرع تحت عظمة الترقوة، ويوضع رأسه الصغير داخل وريد في منطقة الصدر؛ تماما مثل منظم ضربات القلب”.

وأكد أن "دقة الجهاز في قياس السكر مذهلة، لأنه يقيس السكر مباشرة في الدم وليس من السائل الخلوي تحت الجلد كالاجهزة الحالية، ويعطي القراءة بصورة مستمرة، ويستمر الجهاز في العمل دون انقطاع لمدة ٥ سنوات متتالية وبدون الحاجة لتغيير بطاريته. هذا الجهاز دخل بالفعل في المراحل النهائية للأبحاث ليكون متوفرًا للمرضي في خلال العامين القادمين".

نتائج مبشرة على العلاج بالخلايا الجذعية



أما العلاج الرابع فهو العلاج بالخلايا الجذعية المُخلّقة، حيث قال الدكتور أسامة حمدي: إن “أبحاث المرحلة الأولى والثانية انتهت بنجاح، ودخلت الشركة في أبحاث المرحلة الثالثة على ٥٠ مريض في ٢٥ مركزا بحثيا”.

وأشار حمدي إلى أن “نتائج المرحلة الأولى والثانية على ١٢ مريضا كانت مبشرة جدًا، فلم يحتاج ١٠ منهم لأى أنسولين خارجي، والإثنان الآخران انخفضت جرعة الأنسولين التي كانوا يعالجون بها بنسبة ٩٢٪، حيث تحقن هذه الخلايا الجزعية المفرزة للأنسولين في وريد الكبد، ويحتاج المريض لأدوية مثبطة للمناعة للحفاظ على صحة الخلايا ويمنع مهاجمتها بالجهاز المناعي للجسم”.

علاج السكر بالخلايا الجزعية، فيتو



وأوضح أن “هذا العلاج والمسمى “زيميسليسل Zimislecel” سيقدم لهيئة الغذاء والدواء الامريكية لاعتماده في ٢٠٢٦. بالطبع سيكون مكلفًا جدًا في البداية، وسيصرح به أولًا لنوعية خاصة من المرضى الذين يعانون من نوبات انخفاض السكر الشديدة، ولكنه سيكون متاحًا بصورة أكبر، وبتكلفة أقل في ٢٠٢٨”.

أما العلاج الخامس فهو خلايا جذعية لا يراها الجهاز المناعي hypoimmune cells، وقال عنها الدكتور أسامة حمدي: “إن هذه الخلايا يمكن استخدامها كالطريقة السابقة ولكن دون الحاجة لأدوية تثبيط المناعة، حيث نجحت أول حالة تجريبية، وعاشت الخلايا داخل الجسم دون مهاجمتها من الجهاز المناعي لمدة سنة”.

وتابع: “بالطبع ستستمر هذه الأبحاث المبشرة على عدد أكبر، ولكن لا أتوقع أن تنتهي من المراحل الثلاث قد قبل ٤ سنوات على الأقل من الآن”.

واختتم حمدي حديثه عن بشرى علاج السكر من النوع الأول قائلا: “مازلت متفائلًا جدًا لإمكانية السيطرة على هذا المرض دون ارهاق للمرضى وذويهم، أو ربما القضاء عليه نهائيًا، فمرحبًا بالعلم في أبهى صوره”.



