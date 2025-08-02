فوائد البطيخ، يحمي المفاصل ويحافظ على صحة العيون

يشكل البطيخ، بقطراته المنعشة ولونه الأحمر الزاهي جزءًا لا يتجزأ من الصيف، ولكن وراء مذاقه الحلو، يختبئ كنز من الفوائد الصحية التي تجعله يتفوق على العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى، فهو ليس مجرد وسيلة للترطيب، بل حليف قوي لصحة الجسم من الرأس حتى أخمص القدمين.

غني بـ"الليكوبين" الذي حماية ضد الأمراض

يستمد البطيخ لونه الأحمر الجذاب من صبغة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي تشير الدراسات إلى دوره المحتمل في الحد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ويتفوق البطيخ على الطماطم وغيرها من الفواكه والخضراوات في محتواه من هذه المادة الغذائية.

وللحصول على أقصى استفادة، يُنصح باختيار البطيخ ذي اللب الأحمر الفاتح، فكلما زادت درجة احمراره ونضجه، زادت نسبة الليكوبين فيه، كما أن البطيخ الخالي من البذور غالبًا ما يحتوي على كميات أكبر من الليكوبين مقارنة بالبطيخ ذي البذور.

درع طبيعي للبشرة وصحة القلب

قد يساعد الليكوبين أيضًا في حماية البشرة من حروق الشمس، وإن كان هذا التأثير لا يُغني عن ضرورة استخدام واقٍ شمسي بعامل حماية 30 أو أعلى بشكل يومي.

كما يساهم البطيخ في تعزيز صحة القلب لاحتوائه على حمض السيترولين الأميني الذي يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم. وإلى جانب ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الليكوبين قد يقلل من خطر النوبات القلبية، مع التأكيد على أن نمط الحياة الصحي الشامل هو العامل الأهم في الحفاظ على صحة القلب.

يحمي المفاصل ويحافظ على صحة العيون

يحتوي البطيخ على صبغة طبيعية تُسمى بيتا-كريبتوكسانثين التي قد تعمل على حماية المفاصل من الالتهابات، ويُعتقد أنها قد تقلل من احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بمرور الوقت.

كما يُعد البطيخ مفيدًا لصحة العيون، حيث توفر شريحة متوسطة منه ما بين 9% إلى 11% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين أ، الضروري للحفاظ على سلامة الرؤية.

ترطيب طبيعي، سعرات حرارية قليلة، وفوائد رياضية

بنسبة ماء تصل إلى 92%، يُعد البطيخ مرطبًا طبيعيًا ممتازًا يقي من الخمول والإجهاد، كما أنه خيار مثالي لمن يرغبون في التحلية الصحية، حيث يحتوي الكوب الواحد منه على 45.6 سعرة حرارية فقط، مقارنة بـ 300 سعرة حرارية في كوب الآيس كريم، كما أنه خالٍ من الدهون والكوليسترول والصوديوم.

ولا تقتصر فوائد البطيخ على ذلك، فهو يعزز الأداء الرياضي لاحتوائه على الماء ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يقلل من التقلصات العضلية. كما يُمكن لعصير البطيخ بعد التمرين أن يخفف من آلام العضلات.

مناسب للجهاز الهضمي ولا يرفع السكر بسرعة

على الرغم من مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع نسبيًا (80)، إلا أن البطيخ لا يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، وذلك بفضل حمولة السكر المنخفضة التي لا تتجاوز 5. كما أن البطيخ خفيف على الجهاز الهضمي، حيث يُعد من الأطعمة السهلة الهضم حتى لمن يعانون من حالات مثل داء كرون أو التهاب القولون، شرط تجنب القشرة والبذور إذا كانت هناك حاجة للحد من الألياف.

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