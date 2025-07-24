استشارى ينصح بتقديم البطيخ للأطفال بعد إتمام 6 أشهر

البطيخ من أشهر فاكهة الصيف التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقه المميز الذى لا يقاوم، كما أنه يرطب الجسم فى الطقس الحار.

وتخشى بعض الأمهات من تقديم البطيخ للأطفال وتتساءل عن صحة تقديمه للصغار والسن المناسب لتناولهم له.

فوائد البطيخ للأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن البطيخ يعوض الأطفال بالماء والألياف فى فصل الصيف، كما يمدهم بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها جسم الطفل ويحميهم من الإمساك، لذا يحب تقديم البطيخ للصغار.

السن المناسب لتقديم البطيخ للأطفال

وأضاف شبيب، أنه رغم فوائد البطيخ للصغار إلا أنه لا يجوز تقديم البطيخ لهم إلا بعد اتمامهم 6 أشهر من عمرهم كما يجب تقديم كميات بسيطة ومناسبة لهم مع مراقبة رد فعل الطفل لتجنب أي حساسية أو إسهال.

البطيخ

فوائد البطيخ للصحة

والبطيخ له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد البطيخ:-

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد البطيخ في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة خلال فصل الصيف أو بعد التمارين الرياضية.

البطيخ غني بمضادات الأكسدة مثل اللايكوبين، وهي مادة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم.

يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الماء وبعض الألياف، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

البيتا كاروتين الموجود في البطيخ يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري لصحة العين والوقاية من أمراض الشبكية مثل الضمور البقعي.

يحتوي البطيخ على مركبات مثل السيترولين واللايكوبين، والتي تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيترولين الموجود في البطيخ يعملون معا على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع.

بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد البطيخ في تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.

الأحماض الأمينية مثل السيترولين تساهم في تقليل آلام العضلات وتحسين الأداء البدني بعد التمرين.

بفضل محتواه العالي من الماء، يعمل البطيخ على ترطيب البشرة من الداخل، ويمنحها مظهر نضر وصحي.

اللايكوبين وفيتامين C يساعدان في تقليل التجاعيد والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة من خلال محاربة الجذور الحرة.

تناول البطيخ أو استخدامه في ماسكات طبيعية يمكن أن يساعد في تنظيف البشرة وتقليل حب الشباب والالتهابات.

الفيتامينات مثل A وC الموجودة في البطيخ تدعم إنتاج الزيوت الطبيعية لفروة الرأس وتساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

وللمرأة الحامل يساعد البطيخ على ترطيب الجسم، ويقلل من التورم والانتفاخ، ويخفف من حرقة المعدة، ويمد الجنين بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويساهم في الوقاية من تشنجات العضلات.

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