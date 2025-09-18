فوائد الكنتالوب، مهم لصحة الحوامل وينظم الهضم وينقص الوزن

فوائد الكنتالوب، الكنتالوب من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها شهرة واسعة وعشاق كثيرون لمذاقه المميز، ويستخدم في صناعة الحلوى والعصائر.

وفوائد الكنتالوب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من المياه ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكنتالوب، واحد من أكثر الفواكه الصيفية انتعاش وحلاوة، ويتميز نكهة مميزة، ويحتوي على نسبة عالية من الماء والعناصر الغذائية التي تجعله خيار رائع لتعويض السوائل في الأيام الحارة ودعم الصحة العامة.

القيمة الغذائية للكنتالوب

وأضاف السيد، أن الكنتالوب منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والمعادن، ومن أهم مكوناته فيتامين A، وفيتامين C، والألياف الغذائية، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة الطبيعية، ونسبة عالية من الماء أكثر من 85%.

فوائد الكنتالوب

فوائد الكنتالوب للصحة

وتابع، أن من فوائد الكنتالوب للصحة:

بفضل محتواه الكبير من الماء، يساعد الكنتالوب على تعويض السوائل المفقودة خلال الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة، ويحافظ على توازن الأملاح في الجسم.

يحتوي الكنتالوب على بيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري لصحة الشبكية والوقاية من جفاف العين والمشكلات البصرية المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي.

فيتامين C الموجود بوفرة في الكنتالوب يعزز إنتاج كريات الدم البيضاء، ويدعم قدرة الجسم على مكافحة العدوى والالتهابات.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الكنتالوب تساهم في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتساعد على منحها إشراقة ونعومة، كما أن الماء الغني به يساهم في ترطيب الجلد.

الألياف الغذائية الموجودة في الكنتالوب تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقلل من مشاكل الإمساك والانتفاخ.

يحتوي الكنتالوب على البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

محتواه من الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات يجعله فاكهة صديقة للقلب، حيث يساهم في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

بسبب انخفاض سعراته الحرارية وغناه بالماء، يعد الكنتالوب مهم في الحميات الغذائية، إذ يمنح إحساس بالشبع دون إضافة سعرات عالية.

يعتبر الكنتالوب مصدر جيد لحمض الفوليك والفيتامينات المهمة لصحة الأم ونمو الجنين، كما يساعد في تقليل الغثيان بفضل طعمه المنعش.

محاذير تناول الكنتالوب

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أنه لتناول الكنتالوب بآمان يجب اتباع بعض النصائح، منها:

يجب غسل القشرة جيدا قبل التقطيع لتجنب انتقال البكتيريا إلى اللب.

ينصح الأشخاص المصابون بمرض السكري بتناوله باعتدال، ومراقبة مستوى السكر في الدم، لأنه يحتوي على سكريات طبيعية.

تجنب الإفراط في تناوله حتى لا يسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال.

